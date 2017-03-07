Кировск собирается избавиться от монопрофильности

Мурманская область оказалась в числе 20 регионов, в которых будет созданы территории опережающего социально-экономического развития в моногородах. Постановление правительства РФ о создании такой территории в Кировске подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Создание в моногородах территорий опережающего развития, по мнению правительства, повлияет на рост бизнеса и, в конечном итоге, позволит уйти городам от монопрофильности. В Кировске, в частности, определены два направления дальнейшего развития. Это реализация туристических проектов в рамках туристско-рекреационного кластера «Хибины» и создание сервисных производств, обеспечивающих деятельность горно-химических производств Мурманской области.

В рамках предстоящей работы планируется создать более 500 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит около 300 млн рублей.