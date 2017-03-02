«Клуб друзей «Вечёрки» объединил преданных читателей газеты

Газета - это не только редакция, но и читатели. Хорошее издание к каждому из них относится как к другу. «Вечерний Мурманск» подтверждает это делом. На базе редакции газеты успешно работает «Клуб друзей «Вечёрки» - место, где читатели и авторы материалов могут встретиться и обсудить ту или иную тему, по-дружески поговорить за кружкой чая о наболевшем или радостном событии. На днях клубу исполнилось 6 лет. На день его рождения собрались самые преданные подписчики газеты.

Что такое газета? Это не только творческий и технический коллектив редакции, но и её читатели. Эту простую истину давно поняли в «Вечернем Мурманске». Издание, ставшее за несколько десятков лет работы семейной газетой, приобрело огромное количество друзей. Некоторые прошли с газетой весь путь с самого первого дня её рождения.

- Из газеты узнаю новости о жизни города. Здесь есть темы и экономические, юридические и спортивные, «прямая линия» и многое-многое другое, - перечисляет Рамазан Ишкиняев, старейший читатель газеты «Вечерний Мурманск». - Особенно она стала для меня ближе и роднее, когда я вышел на пенсию. Было много свободного времени, стал участвовать во многих конкурсах, проектах, которые проводит редакция.

Для того, чтобы общение с читателями проходило в непринуждённой обстановке, был организован «Клуб друзей «Вечёрки». Сегодня у него день рождения, клубу исполнилось 6 лет. Как хороший друг, «Вечерний Мурманск» по этому случаю для всех своих самых верных подписчиков организовал праздничный вечер. Не обошлось и без удивительных, сказочных встреч.

- Здесь происходят даже какие-то нереальные рождественские истории. Вот, например, Анну сегодня здесь встретил, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». - Когда-то много лет назад, когда я ещё был начинающим журналистом, мы с Анжеликой Ковалёвой облачались по-вечёркинской традиции в костюм Деда Мороза и Снегурочки, потом ходили по квартирам мурманчан, поздравляли их с праздником, а потом делали об этом репортажи в газете. Вот, оказывается, Анна - одна из тех, в чью квартиру мы когда-то вломились.

Анна на тот момент «Вечерний Мурманск» уже выписывала. Причём, газету читала по традиции, заложенной ещё её родителями. Женщина уверена, что издание будет таким же верным другом и её подрастающему сыну. «Мы участвовали в многочисленных конкурсах, викторинах, фотоконкурсах, - рассказывает Анна Светкина, читатель газеты «Вечерний Мурманск». - Не всегда у нас были победы, главное – участие».

Вопреки мнению, что молодые люди печатные издания не читают, среди друзей «Вечёрки» немало и молодёжи. У каждого из них есть своя особая история о первом знакомстве с газетой. «С «Вечёркой» я в первый раз познакомилась в три года, когда мама меня записала в конкурс по поводу поездки к Деду Морозу, - вспоминает Елизавета Кравченко, читатель газеты «Вечерний Мурманск». - Так я научилась с помощью «Вечёрки» читать. В пять лет я уже бегло читала с помощью «Вечёрки». Это благодаря ей».

На встречу «Клуба друзей» пришли около трёх десятков читателей «Вечернего Мурманска». Под звуки баяна они хорошо провели время за весёлым чаепитием, обсудили вопросы развития и обновления газеты и, конечно же, рассказали присутствующим журналистам о том, какие темы в будущем им было бы интересно прочитать на страницах любимого городского издания.