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День за днём с «Арктик-ТВ»19.01.17 19:30

Книга - произведение искусства

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Книга как произведение искусства». В экспозиции представлено несколько редких книг: от микро - до огромных фолиантов. Все они в разное время оказались в областной научной библиотеке, сотрудники которой и предоставили эксклюзивные издания на всеобщее обозрение.

Уникальные издания XIX и XX веков, книги издательства Маврикия Вольфа, Адольфа Маркса и Ивана Сытина в полукожаных и коленкоровых переплётах с золотым и цветным тиснением. Есть книга пословиц и поговорок, собранных Владимиром Ивановичем Далем, с иллюстрациями Васнецова и огромный фолиант «Фауста» Иоганна Фольфганга Гёте, изданный в конце XIX века. Независимо от содержания, эти книги сами по себе - произведения искусства, представляющие из себя отличные образцы книгопечатного и переплётного дела начала ХХ века. Есть и современные подарочные издания, выпускавшиеся ограниченным тиражом. Например, коллекционное издание книги про камчатские экспедиции Витуса Беринга.

Выставка эксклюзивных книг проработает в художественном музее до 19 февраля.

 - Наш фонд насчитывает уже более 7 тысяч редких экземпляров книг, - говорит Татьяна Ермольчева, ведущий библиотекарь Мурманской государственной научной библиотеки, отдела хранения библиотечных фондов. – Они хронологически охватывают период начала XVII века и по наши дни. Но сегодня мы принесли на эту выставку самые красивые, самые интересные книги, которые есть в нашем фонде.

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