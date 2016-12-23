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День за днём с «Арктик-ТВ»23.12.16 19:30

Количество потребителей психотропных веществ, состоящих на учёте в наркодиспансерах Мурманской области, сокращается

Тем не менее, уверены эксперты, победу над смертельно опасным пристрастием праздновать пока рано. О том, как сегодня ведётся борьба с наркотиками и чего ждать в следующем году, рассказали на заседании антинаркотической комиссии Мурманской области.

Около полугода прошло с момента расформирования ФСКН, а полномочия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков перешли в ведение полиции. Этого времени недостаточно для того, чтобы говорить о том, как это повлияло на преступность в сфере незаконного оборота наркотиков, уверены представители антинаркотической комиссии. Тем не менее, из года в год в Мурманской области наблюдается снижение количества стоящих на учёте потребителей психотропных веществ. В этом плане ситуация в Мурманской области в целом выглядит позитивнее, чем по Северо-Западу. Тем не менее, праздновать победу над наркодиллерами ещё рано, уверены полицейские и другие представители антинаркотической комиссии.

- В текущем году раскрыто более полутора тысяч наркопреступлений, из которых более 90% - это тяжкие и особо тяжкие преступления, - приводит печальную статистику Александр Очкинадзе, заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. - Изъято из незаконного оборота более 73 килограммов наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 648 лиц. Нами составлено 365 административных протокола в сфере незаконного оборота наркотиков.

Николай Бова, глава администрации города Апатиты, отметил: «Нами постоянно ведётся индивидуальная работа с теми несовершеннолетними, которые попали в беду. Ведётся работа с их родителями, законными представителями. …Моё глубокое убеждение, что очень жёсткие карательные меры должны применяться в отношении тех, кто распространяет наркотики, вовлекает в эту беду наших детей. А вот с теми, кто попал уже в зависимость, их надо лечить, с ними нужно работать психологам».

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