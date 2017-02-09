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День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.17 19:30

Количество преступлений в Мурманской области увеличилось, а оправдательных приговоров стало меньше

В основном люди, попавшиеся на коррупции, экстремизме, воровстве и других преступлениях, оказываются за решёткой. Тем не менее, работать прокуратуре есть над чем. Об итогах работы надзорного органа в 2016 году и планах на текущий год говорили сегодня на прокурорской коллегии, прошедшей при участии губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

По традиции началась прокурорская коллегия с приятных событий. Всех отличившихся в 2016 году сотрудников поблагодарили за службу и наградили почётными грамотами.

Кроме того, за цикл программ «Коммунальный детектив» благодарность от генпрокурора Юрия Чайки получила главный редактор телеканала «Арктик-ТВ» Анастасия Карева. Она стала первым журналистом, удостоившимся такой высокой награды в Мурманской области. На протяжении последнего года редакция телеканала собирала жалобы мурманчан и совместно с прокуратурой пыталась разобраться в причинах возникновения коммунальных бед. Темы для расследований давали сами телезрители.

- Северяне присылают фотографии, делают видео. Все эти вопросы мы переправляем в прокуратуру Мурманской области и совместно с прокурорами едем на проверки или освещаем меры их реагирования, - рассказала Анастасия Карева, главный редактор телекомпании «Арктик-ТВ». - Таким образом мы помогаем решать реальные проблемы и освещаем вопросы в сфере ЖКХ.

После торжественной части представители надзорного органа перешли к подведению итогов минувшего года. В 2016 году результативность прокурорского надзора увеличилась по всем показателям. На 25% - по линии дел с участием несовершеннолетних, на 11% - в сфере противодействия терроризму и экстремизму, на 6% - по уголовным преступлениям. Благодаря работе прокуратуры задолженность по заработной плате в регионе сократилась в полтора раза. Сегодня на поднадзорных предприятиях она составляет 101 миллион рублей, против 149 миллионов в 2015 году.

- Благодаря мерам прокурорского реагирования в предыдущем году погашена задолженность по заработной плате в размере более 203 миллионов рублей перед более чем 2000 работников, - отметил в своём докладе Василий Щербаков, прокурор Мурманской области. - Несмотря на определённые положительные достижения, этот надзор требует от нас постоянной повышенной готовности. Следует работать, как и прежде, на системной основе, моментально реагируя на малейшие отступления от закона.

- Как показывает анализ, и, в частности, моя практика работы с обращениями граждан, самой проблемной сферой была и остаётся жилищно-коммунальная, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - В 2016 году в сфере ЖКХ в соблюдении прав граждан прокуратурой было выявлено более 4300 нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено более 900 лиц, к административной - около 400. С особой остротой вскрыли прошедшие в начале 2017 года и в конце 2016 года аномальные снегопады. Прокуроры отметили, что в нашем регионе не становится меньше уголовных преступлений и коррупционных преступлений. Больше становится преступлений связанных с экстремизмом. А вот оправдательных приговоров в этих делах стало заметно меньше.

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