Коллектив «Электротранспорта» нахватал пятёрок на праздничном вечере

Электромонтёры, водители, кондукторы - на всех один праздник. Предприятию «Электротранспорт» исполнилось 55 лет. Торжественный вечер, посвящённый этой дате, состоялся во Дворце культуры имени Кирова. Поздравить один из старейших коллективов города пришли первые лица города и области. Каждый из них работе предприятия поставил твёрдую пятёрку.

55 лет бесперебойной работы и более 3 миллиардов пассажиров, доставленных до пункта назначения. Предприятию «Электротранспорт» действительно есть чем гордиться. Коллектив насчитывает 1642 человека, все специалисты высокого класса. За годы работы в компании сформировались рабочие династии.

- Этот год для нас особенный, - отметил в своём выступлении Евгений Коробков, глава АО «Электротранспорт». - За многие десятилетия работы коллектив заслужил такой праздник. И, наверное, правильно, что в преддверии праздника около 300 человек были награждены. И сегодня 60 человек будут отмечены высокими наградами.

Есть в «Электротранспорте» и свои ветераны. Про них не забывают, приглашают на праздники. Эти люди стояли у истоков зарождения компании, сидели за рулём и обслуживали первые троллейбусы, вышедшие в 1962 году на единственный тогда маршрут. Работать на старой технике было куда сложней, чем на современных машинах.

- Первый и троллейбус был не очень комфортабельный, - вспоминает Алексей Комаров, ветеран АО «Электротранспорт». - Механическая часть была вся кразовская - от самосвала 12-тонника. Только электромотор стоял там и штанги.

Были и свои плюсы в далёкое время, вспоминает Пётр Бабий: дороги в советском Мурманске были намного свободней, не приходилось маневрировать среди плотно припаркованных у обочины автомобилей. «Я бы всем мурманчанам пожелал, чтобы у нас никогда транспорт не стоял, - говорит Пётр Бабий, ветеран АО «Электротранспорт», - чтобы транспорт долго не ожидали на остановках.

Сегодня заслуги предприятия признают все. Каждому жителю Мурманска приходилось хоть раз побывать в роли пассажира троллейбуса. А с 2012 года к дружной семье №Электротранспорта» присоединился коллектив бывшей автоколонны 1118.

- Сегодня нашему старейшему предприятию исполняется 55 лет. Несмотря на этот возраст, оно по-прежнему молодое, твёрдо стоит на ногах, уверенно смотрит в будущее, - уверен Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Я уверен, что и в дальнейшем оно будет процветать, работать для наших горожан.

Поздравила коллектив и губернатор Мурманской области. Марина Ковтун отметила доброжелательность сотрудников компании и поставила коллективу за работу целых две пятёрки. Как любой коренной мурманчанин, глава региона неоднократно пользовалась услугами предприятия. «По моим собственным впечатлениям, как мурманчанки, жителя этого города, помню, как в молодости бегу за троллейбусом № 6, опаздываю на работу, - делится своими воспоминаниями Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - А машина стоит и ждёт. Запрыгиваю в этот троллейбус, а водитель тебе улыбается и кивает головой. Он немножко задержался, на несколько секунд, но он нас дождался и довёз до работы.

На юбилее в адрес предприятия прозвучало много тёплых и добрых слов. Лучшим сотрудникам вручили медали, благодарственные письма и грамоты, в том числе от имени министра транспорта Российской Федерации. А ученики детской театральной школы рассказали историю коллектива «Электротранспорта» в небольшой танцевальной постановке.