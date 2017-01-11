Романтики Мурманска встретили «Первый рассвет» в полутьмеМёртвого кита нашли дайверы на берегу Кольского залива
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»11.01.17 19:30

Коллектив Мурманского морского торгового порта почтил память моряков антигитлеровской коалиции

Мурманск стал связующим звеном между странами антигитлеровской коалиции, поэтому союзнический фронт на Кольской земле появился на 2 года раньше, чем на Западной Европе.

Торжественный митинг сегодня состоялся у памятника Погибшим портовикам на площади около морского вокзала. Именно к причалу мурманского порта 75 лет назад прибыл первый караван судов с грузами военного назначения из стран антигитлеровской коалиции.

За время Великой Отечественной войны мурманский порт принял 27 союзных конвоев, в общей сложности более 2 миллионов тонн военных и народнохозяйственных грузов. Впоследствии на фронт по железной дороге были отправлены почти 13 тысяч вагонов с техникой, снаряжением и продовольствием.

- Фашисты в то время хорошо понимали значение для Советского Союза организации регулярного снабжения по программе ленд-лиза, - отметил во время митинга Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта, - поэтому мурманским портовикам порой приходилось обрабатывать транспортные средства под шквалом вражеского огня, бомбардировками. Мурманск стал связующим звеном между странами антигитлеровской коалиции.

Приближая День Победы, мурманчане круглосуточно работали на износ. За время бомбежек на трудовом посту погибли 103 портовика, ещё 317 получили ранения.

- Торговые суда, до предела нагруженные ценными грузами, становились удобной мишенью и для немецких подлодок, и для самолётов, - говорит Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. – Многие экипажи кораблей стали жертвами и воздушных пиратов Геринга, а для многих сотен наших и союзнических моряков могилой стали холодные воды Арктики.

Подвиг каждого северянина, воевавшего на фронте или трудившегося в тылу, чтут до сих пор. Медалью «За оборону Советского Заполярья» были награждены 24 тысячи мурманчан. Эхо войны раздаётся до сих пор: ежегодно водолазы Северного флота поднимают со дна моря военную технику, которая так и не достигла порта Мурманска, угодив под фашистские бомбёжки.

«Наши моряки поднимают танки «Шерман», пушки и многое другое, что сейчас становится символами подвига народа, - отмечает Анатолий Минаков, заместитель командующего Северным флотом. - Часть этих экспонатов мы передали в прошлом году Архангельску».

Торжественный митинг, по традиции, завершился траурной минутой молчания, возложением цветов к монументу героев, опусканием венков с зажжёнными свечами в воды Баренцева моря.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовал: 431 человек
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире09:30Новости. Информационная программа.10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 3 серия (16+)12:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар подрос почти на 21 копейку, евро снижается почти на 3 копейкиДоллар и евро продолжают теснить рубль-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 январяПлановые отключения в Мурманске на 11 января-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения