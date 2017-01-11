Коллектив Мурманского морского торгового порта почтил память моряков антигитлеровской коалиции

Мурманск стал связующим звеном между странами антигитлеровской коалиции, поэтому союзнический фронт на Кольской земле появился на 2 года раньше, чем на Западной Европе.

Торжественный митинг сегодня состоялся у памятника Погибшим портовикам на площади около морского вокзала. Именно к причалу мурманского порта 75 лет назад прибыл первый караван судов с грузами военного назначения из стран антигитлеровской коалиции.

За время Великой Отечественной войны мурманский порт принял 27 союзных конвоев, в общей сложности более 2 миллионов тонн военных и народнохозяйственных грузов. Впоследствии на фронт по железной дороге были отправлены почти 13 тысяч вагонов с техникой, снаряжением и продовольствием.

- Фашисты в то время хорошо понимали значение для Советского Союза организации регулярного снабжения по программе ленд-лиза, - отметил во время митинга Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта, - поэтому мурманским портовикам порой приходилось обрабатывать транспортные средства под шквалом вражеского огня, бомбардировками. Мурманск стал связующим звеном между странами антигитлеровской коалиции.

Приближая День Победы, мурманчане круглосуточно работали на износ. За время бомбежек на трудовом посту погибли 103 портовика, ещё 317 получили ранения.

- Торговые суда, до предела нагруженные ценными грузами, становились удобной мишенью и для немецких подлодок, и для самолётов, - говорит Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. – Многие экипажи кораблей стали жертвами и воздушных пиратов Геринга, а для многих сотен наших и союзнических моряков могилой стали холодные воды Арктики.

Подвиг каждого северянина, воевавшего на фронте или трудившегося в тылу, чтут до сих пор. Медалью «За оборону Советского Заполярья» были награждены 24 тысячи мурманчан. Эхо войны раздаётся до сих пор: ежегодно водолазы Северного флота поднимают со дна моря военную технику, которая так и не достигла порта Мурманска, угодив под фашистские бомбёжки.

«Наши моряки поднимают танки «Шерман», пушки и многое другое, что сейчас становится символами подвига народа, - отмечает Анатолий Минаков, заместитель командующего Северным флотом. - Часть этих экспонатов мы передали в прошлом году Архангельску».

Торжественный митинг, по традиции, завершился траурной минутой молчания, возложением цветов к монументу героев, опусканием венков с зажжёнными свечами в воды Баренцева моря.