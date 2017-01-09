Коллектив мурманской филармонии подарил юным северянам новогоднюю сказку

Новогодние праздники – пора досуга для малышей и школьников Заполярья. Коллектив мурманской филармонии подготовил для юных северян подарок – новогоднюю сказку «Как-то раз под Новый год».

В филармонии на этот раз не совсем обычный зритель – малышня в возрасте от трех лет спешит на сказочное представление – музыкальный спектакль «Как – то раз под новый год».

- Я пришла на новогоднюю сказку, чтобы погрузиться в новогоднюю атмосферу, - говорит Вероника Худынцева.

- Это сказка о новогодних превращениях, о снеговике, о мальчике Коле, о девочках-подружках - соседках Катеньке и Светочке, - рассказывает Светлана Бобрицкая, ведущая, музыковед. – Новогодний спектакль не может быть и без Деда Мороза, и Бабы Яги.

Сказочную атмосферу постановке придают и музыкальные мелодии флейты, рояля, тамбурина и дуэта домр. «Этот спектакль сопровождается соответствующее музыкальное оформление, - рассказывают Светлана Китаева, Елена Гусева, - которое использовалось для сказки «Как-то раз под Новый год».

Как и принято в любой сказке, все волшебные действия завершаются хорошо.