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День за днём с «Арктик-ТВ»19.01.17 19:30

Коллективу АО «Электротранспорт» в феврале исполнится 55 лет

Сегодня АО «Электротранспорт» - это крупнейшее транспортное предприятие Мурманской области. С момента его появления в 1962 году, машины компании перевезли более трёх миллиардов человек. В настоящее время коллектив готовится к праздничной дате, например, сегодня на линию выйдет юбилейный троллейбус.

11 февраля 1962 года исполнительный комитет Мурманского городского Совета депутатов трудящихся принял решение об открытии постоянного троллейбусного движения в городе Мурманск. Более полувека сотрудники и машины предприятия «Электротранспорт» перевозят жителей Мурманска по городу. В снег, дождь и морозы люди и троллейбусы работают без сбоев: надёжно и качественно. За историю своего существования клиентами компании стали около 3 миллиардов 120 миллионов пассажиров. А в 2014 году компания приняла на себя ответственность и за городские автобусные маршруты.

- Если взять последние дни декабря-января, несмотря на погоду, мороз, болезни, а в это время была высокая заболеваемость, не было ни одного случая срыва выхода на линию ни троллейбусов, ни автобусов, - отмечает Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт».

Компания старается регулярно обновлять парк техники. В этом году руководство обещает закупить два новых троллейбуса. Один из них выйдет на маршрут уже на следующей неделе, а второй доставят в Мурманск в феврале. На предприятии работают 1642 человека. Из них - 495 кондукторов и 492 водителя. При этом штат всё время обновляется. Интересный факт, но многие из новичков-водителей троллейбусов и автобусов - девушки.

- Сейчас новые группы набираются, а в них, считай, одни девчата, - Евгений Кирюхин, водитель-наставник АО «Электротранспорт». – Они хрупкие такие. Думаешь, как они будут штанги поднимать, как их будут ставить?

Ко дню рождения предприятия руководство предусмотрело множество различных акций. А уже сегодня на маршрут выходит юбилейная, украшенная специально ко дню рождения «Электротранспорта», машина.

Троллейбус не будет прикреплён к определённому маршруту, а значит ,увидеть его можно будет в любой точке города.

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