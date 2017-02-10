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День за днём с «Арктик-ТВ»10.02.17 19:30

«Колыбель» поддержит молодых мамочек

Организация «В защиту жизни» уже семь лет помогает мурманчанам в трудных ситуациях. Основные направления деятельности центра: профилактика абортов, оказание помощи беременным, поддержка многодетных семей. В прошлом году «Колыбель» - центр защиты материнства, получил грант на развитие гуманитарной помощи.

Будущая мама Катя о центре защиты материнства узнала от знакомых и долго и не решалась к ним приехать. Попав в сложную жизненную ситуацию, девушка всё равно смущалась и тянула до последнего. Опасения оказались напрасны, волонтеры «Колыбели» помогают девушке не только морально. Сейчас Катя забирает гуманитарную помощь – новую коляску для будущего малыша: «Я рада, что у нас вот такие центры существуют, что они помогают. Раньше люди оставляли детей, а вот сейчас оставлять не надо, потому что существуют такие центры, которые будут помогать мамочкам», - говорит Катерина.

Грантовую поддержку на развитие организации «В защиту жизни» волонтёры получили на развитие центра помощи в 2016 году. Коляски, кроватки, пелёнки и детские вещи, средства по уходу – всё это закуплено на полученные средства. В центре «Колыбель» женщины могут получить не только материальную помощь, но и поговорить с психологом и записаться на приём к врачу. Десятки семей ежемесячно приходят сюда за помощью.

- Сейчас это от 30 до 50 семей в месяц, - говорит Юлия Трифонова, руководитель центра защиты материнства «Колыбель». – Они могут в любое время обратится к нам, от одного до несколько раз в месяц, как им это будет необходимо.

Попасть в центр защиты материнства просто: «Колыбель» работает шесть дней в неделю - с 9.30 до 14.00 в понедельник, вторник и субботу; в среду и пятницу – с 15.00 до 20.00; в четверг – с 13.00 до 18.00. Располагается центр по адресу: г.Мурманск, ул. Бочкова 13.

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