Команда юных робототехников из Мурманска везёт фабрику по сортировке пельменей в Москву

Ученики мурманских школ уверено выступают на соревнования по робототехнике, в том числе и мирового уровня. Уже сегодня несколько местных команд отправится на технический фестиваль в Москву. Ребята везут туда не просто функционального анероида, а целую фабрику по сортировке пельменей.

Ученики кружка по робототехнике мурманской школы № 5 – настоящие инженеры, которые сделали из конструктора «Лего» линию по фасовке пельменей. Такая промышленная идея у юных дарований, самый старший из которых учится в 8 классе, появилась после экскурсии на действующую фабрику. Производственная линия у молодых техников конечно в несколько раз меньше реальной, но полную функциональность это не отменяет.

- Особенность в том, что он большой - это целый комплекс производства пельменей, в котором у нас задействовано сразу три блока, - рассказывает Георгий Стребков, участник команды по робототехнике школы № 5 (г.Мурманск).

Три недели назад команда заняла первое место в своей категории на областных соревнованиях, тем самым выиграв путевку на Всероссийский фестиваль в Москве. Ребята уже запасаются вкусным провиантом в дорогу и прикидывают, как лучше перевезти конструкцию, чтобы не разбирать её полностью. Всего же в их школе пять роботов, которые регулярно выставляются на соревнованиях.

- Научная деятельность научно-технического творчества самая сложная, так как детям здесь нужна усидчивость, нужно умение хорошо работать с техникой, хорошо знать компьютер, уметь составлять программы, - рассказывает Ирина Ускова, директор школы № 5 (г.Мурманск). - А ведь мы знаем, что в среднем звене программирование не изучается. Это всё идет в рамках дополнительного образования или внеурочной деятельности.

Дмитрий Кокшаров - один из самых юных участников команды, которая отправится со своей разработкой на соревнования в столицу. Мальчишка честно признается, что заниматься отладкой программного кода. Это занятие для тех, у кого крепкие нервы, требующее много времени и сил. А его «конёк» - это разработка и сборка самой конструкции. Здесь у Дмитрия нет равных. «Мне нравится собирать роботов больше, чем программировать, - говорит Дмитрий Кокшаров, участник команды по робототехнике школы № 5 (г.Мурманск). - Программировать долго и скучно, а в остальном всё нормально.

Массовое распространение робототехники сдерживает только финансовая составляющая, так как стоимость одного набора, из которого можно собрать рабочую программируемую станцию, начинается от 30 тысяч рублей. С таким конструктором могут заниматься всего несколько человек. Несмотря на не самую скромную цену, кружки по робототехнике в Мурманске существуют на базе многих школ.