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День за днём с «Арктик-ТВ»31.01.17 19:30

Команде КВН «Сборная города Мурманска» вручили памятный знак «100-лет городу-герою Мурманску»

Три года подряд веселые и находчивые  областного центра выступали в Высшей Лиге, а жители  региона смогли оценить их игру в эфире федерального канала. Этот сезон КВНщики пропустят, но сидеть дома, сложа руки, не намерены.

Три сезона подряд мурманские КВНщики из «Сборной города Мурманска» радовали жителей региона и всей страны своими шутками. Команда успешно выступала в телевизионной лиге, за это время Герман Иванов стал настоящей знаменитостью. На одном из праздников, посвященном столетию областного центра, веселые и находчивые даже собрали очередь желающих получить автографы и сфотографироваться.

Но в сентябре прошлого года после выборов в законодательные органы власти лицо и капитан сборной Мурманска сменил амплуа. Он занял одно из кресел  в областной думе. В этом сезоне выступления  нашей команды  в эфире федерального канала мы не увидим.  Сейчас уже депутат Мурманской облдумы Иванов вместе с другими КВНщиками делится сценическим опытом с молодыми дарованиями и тренирует подрастающее  поколение, которому, кстати, благодаря успехам команды Германа есть, где теперь выступать.

- Для нас КВН - это и телепередача, и игра, но в первую очередь, это движение, - говорит Герман Иванов,  капитан команды КВН «Сборная города Мурманска», депутат Мурманской областной думы. – Это молодёжное движение стало глобальным,  международным.  Несмотря на то, что этот сезон для нас не игровой, всё равно он для нас КВНовский, мы занимаемся развитием движения в Мурманске.

Напомним, с 2001 года в городе начали проводиться первые молодёжные игры КВН, а спустя 11 лет  была создана неофициальная лига. Восхождение на телеэкраны  для мурманских КВНщиков началось с серии выездных чемпионатов в 2012 году. Именно тогда на попытки ребят встать на уровень выше, обратили внимание городские власти.   

- Я прекрасно знаю, насколько это колоссальный труд, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. – Ребятам приходилось, не считаясь со временем и с усилиями, выдавать хороший продукт на ведущем телеканале страны. Я хочу вас поблагодарить за эти три года сотрудничества. Я считаю, что вы очень достойно представляли город-герой Мурманск.

Благодаря этим усилиям и достижениям в 2015 году Мурманская лига КВН получила официальный статус региональной лиги. Её победитель - команда «Морская академия» МГТУ -  уже выступала в Сочи, а в этом сезоне будет представлять  регион на международном фестивале, который пройдёт в Казани. Первые игры состоятся в марте. Такие поездки по стране не возможны без помощи администрации и бизнес-сообщества.

- Я считаю, что КВН, помимо того, что это командная игра, это и вид эстрадного искусства, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск, - синтезированный, наш отечественный. Родной отечественный продукт!  Сейчас в КВН много, где играют, но на русском языке. И если говорить шаблонами, то КВН - это наши матрёшка, балалайка и медведь.

На встречу с нынешним главой города Дмитрием Филипповым  и его предшественником, а теперь депутатом Государственной Думы Алексеем Веллером, весёлые и находчивые пришли не с пустыми руками. Они подарили руководителям  бронзовые медали юбилейного сезона Высшей Лиги.

В свою очередь весёлым и находчивым вручили  памятный знак «100-лет городу-герою Мурманску». Встреча продолжилась обсуждением планов и перспектив мурманских КВНщиков.

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