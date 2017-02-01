Комбеда в отдельной мурманской квартире: Течёт крыша? Ждите капитального ремонта!

Спустя месяц после новогодних праздников жительницы дома № 8 по улице Полярный Круг вспоминают Новый год с болью в сердце. Начавшиеся в то время протечки крыши, сегодня превратились в настоящие водопады.

«Течёт ручей, бежит ручей…» - эти весёлые слова из песни для мурманчан звучат издевательством, они стали суровой реальностью жилищно-коммунального бедствия. «Ручей» течёт в этом доме аж с 31 декабря. Причина – износ кровли.

- 31 декабря днём начало течь прямо с потолка, - вспоминает Елена Ларькова, житель дома № 8 по ул. Полярный Круг. - Постепенно ручеёк начал уходить вправо, стала отсыревать другая стена, на полу образовывались огромные лужи. Здесь висело зеркало, а от сырости образовались вздутия на мебели.

Мария Будилова, житель дома № 8 по ул. Полярный Круг, дополняет чёрных красок в картину коммунального ЧП: «Ребёнок просыпается каждый раз со страхом. Он боится спать, потому что течёт вода по розеткам. Он теперь знает, что к розеткам подходить нельзя, свет включать нельзя. Он у нас привык спать со светильником, но сейчас мы спим в полной темноте. Лишний раз выйти не может, просыпается, смотрит на эти страшные стены, постоянно всё мокрое, везде тряпки».

Жизнь Елены, её дочери и маленького внука превратилась в вахтовое дежурство: один спит, другой с ведрами и тряпками бегает. Свет не включить без присмотра, так как розетки и провода залиты водой. Мебель сдвинута к центру комнат – большая её часть уже испорчена. От некогда евроремонта остались лишь воспоминания, а натяжной потолок в спальне больше похож на декорации фильма ужасов.

Каждые несколько часов женщины сливают с него до 40 литров воды, так как согласно эксплуатационной инструкции – 100 литров влаги и потолок рухнет. Специалиста вызывать дорого – 3000 рублей за 1 визит, а вода скапливается за пару часов. Вот и пытаются пенсионерка и молодая мама справляться своими силами.

Ценные вещи, часть одежды отвезли друзьям, чтобы хоть что-то сохранить. Причиненный ущерб, по словам хозяев, уже достиг полумиллиона рублей. И улучшений в ближайшее время вряд ли стоит ждать.

- Мы уже восемь раз обращались в службу «051», - рассказывает Елена Ларькова, житель дома № 8 по ул. Полярный Круг. - Поначалу ЖЭУ реагировало на наши заявки, приходили, составили акты. Последние две недели они никак не проявляют себя.

В ведение обслуживающей управляющей компании этот дом попал пять лет назад – тогда прохудившуюся крышу подлатали. Но сегодня заключение эксперта гласит, что кровельное покрытие утратило свои функциональные качества и неспособно защитить жилые помещения от воздействия атмосферных осадков.

- В 2016 году кровельное покрытие было покрыто плёнкой, - рассказывает Евгений Никандров, генеральный директор МУ «ЖСК». – Это было сделано для предотвращения попадания атмосферных осадков в жилые помещения. Но эта мера была временная, поэтому устранить причины протечек можно только путем проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 8 по ул. Полярный Круг запланирован на 2017 год.

Чаще всего основные ремонтные работы проводят весной или летом. Обнадеживает то, что управляющая компания готова оценить ущерб, причиненный протечкой кровли и поддержать пострадавших жильцов.

- Управляющая компания по окончании капитальных работ предлагает собственникам рассмотреть вопрос о компенсации ущерба, причиненного залитием, - говорит Евгений Никандров, генеральный директор МУ «ЖСК».

Вот только силы и потраченное здоровье уже никто северянам не компенсирует. Да и виновных, как оказалось, не найти. В ожидании капитального ремонта остаётся лишь надеяться на небесную канцелярию: нет осадков, нет протечек.