Коммунальная вонь на Генералова, или Бездействие коммунальщиков заставляет мурманчан покидать родной дом

Гололед и свисающие с крыш сосульки жителям микрорайона Жилстрой не кажутся серьёзной проблемой. Коммунальное бедствие уже несколько лет не покидает северян, проживающих в доме № 24 по улице Генералова. Канализационные стоки скапливаются на первом этаже двухкомнатной квартиры, заливают пол в ванной комнате. Жители своими силами с этой бедой уже не могут справиться...

Восхитительная деревяшка после капитального ремонта семнадцатилетней давности на Генералова, 24: ледяная шапка, уже давно потерявшая белизну снега, громоздится на козырьке у подъезда, полуметровые сосульки, обшарпанные деревянные окна и сугробы по колено. Казалось бы, каких ещё бед могут ожидать северян, проживающих в этом доме, который даже не призван аварийным? Жильцов первого этажа не пугают «мелкие» неудобства и внешние недочеты «родного дома», у них есть проблема пострашней. «Подвал у нас полностью забит канализационными стоками, - рассказывает Светлана Косенкова, мурманчанка. – Управляющая компания не хочет их откачивать, ничего не хотят делать. Мы периодически звоним, но ни наша компания, ни водоканал ничего не делают, поэтому у нас подъезде страшная вонь стоит».

Канализационные отходы со всего дома собираются в маленькой ванной комнате северянки Анны Шведченко. Воспользоваться душем или сходить в туалет мурманчанке с маленьким ребёнком совершенно нереально. Каждый месяц одно и то же, эту проблему уже можно назвать перманентной. Анна почти 20 лет живёт в деревянной двухэтажке на Жилстрое и последние 4 года вызывает аварийную бригаду регулярно. Последний раз беда пришла неделю назад: после полуночи отходы жизнедеятельности проживающих в доме в очередной раз нахлынули в квартиру северянки.

- Аварийку я вызываю каждый раз, они то через сутки приезжают, то вообще не приезжают, - рассказывает Анна Шведченко. _ Порой до них не дозвониться. Как тут жить? Я взяла ребёнка и уехала к бабушке…»

Куда только не обращаются северяне, попавшие в беду: управляющая компания бездействует, слесари из ЖЭУ приезжают и разводят руками, говорят, что состояние дома в полном порядке. Вот и получается, что все прекрасно, только жильцам в такой «красоте и уюте» жизни нет никакой, а маленький Артем растёт в антисанитарных условиях.

- Мне сказали, что у нас трубы все в идеальном состоянии, - говорит Анна Шведченко. – А раньше хотели их изолировать. Но это всё с 2014 года тянется…

Будет ли сделан ремонт и откликнется ли управляющая компания на обращения семьи, пока не известно. Уже неделю обещают прислать машину, которая откачает канализационные отходы.