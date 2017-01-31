Компания «Норникель» создаст около 3000 дополнительных рабочих мест – Владимир Потанин

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня встретился с председателем правления ГМК «Норникель» Владимиром Потаниным, который проинформировал главу Российской Федерации об итогах работы компании в 2016 году.

По словам Владимира Потанина, на предприятиях «Норникеля» в прошлом году стартовала программа развития, рассчитанная до 2023 года. Согласно ей, объём производства руды на предприятиях увеличится в полтора раза, а объём обогащения - вдвое. При этом, в результате модернизации и омоложения мощностей, выбросы вредных веществ в атмосферу снизятся на 75%.

По словам Владимира Потанина, мощности компании станут самыми крупными и современными в мире. Также, согласно плану развития, к 2023 году компания «Норникель» создаст около 3000 дополнительных рабочих мест. Претворение плана в жизнь будет стоить около триллиона рублей. Из них 250 миллиардов рублей будут направлены на экологические проекты.