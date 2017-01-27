«Комплимент» ждёт северян на отчётном концерте

Но не все фокусники – мошенники. С цирком у многих связаны самые тёплые детские воспоминания, когда семья собирается вместе и идёт смотреть представления: клоуны, жонглеры, акробаты и дрессировщики с животными радуют своими выступлениями, поднимая настроение и заставляя приходить снова и снова. В заполярном центре дрессированных животных не найти, а вот цирковая труппа есть.

Цирковой коллектив ДК Кирова уже тридцать лет на сцене. Меняются руководители, подрастают участники, на их места приходят их же дети, но одно остаётся неизменным – ощущение счастья, которые артисты несут зрителю. Например Илья Иванов десять лет в «Комплименте». Он вместе с профессиональными жонглёрами владеет мячами, булавами и дисками. Свою жизнь без цирка мурманчанин уже не представляет. «Цирк – это большая душа, - говорит Илья Иванов, - Это занятие для души, а не для себя. Это уже не как хобби, это моё развитие».

Цирковая акробатика, воздушная гимнастика, клоунада, эквилибристика, пантомима… Все жанры требуют от артиста полной отдачи и кропотливых тренировок. Всеволод Елисеев не проводит ни дня без своих диаболо – волчков, которыми мальчик искусно управляет. На международном конкурсе в Санкт-Петербурге занял первое место в своей возрастной категории.

- Проблема в том, что, если ты хочешь, чтобы трюк получился, надо долго и упорно им заниматься, - рассказывает Всеволод Елисеев. - Сразу ничего не получается.

С восьми лет маленьких мурманчан принимают в цирковую труппу «Комплимента». Юные северяне могут попробовать себя в роли артиста любого направления. Для северян постарше тоже есть своя группа, для студентов и молодых людей, которым интересен «экстрим», занятия тоже проводятся. Руководитель коллектива Татьяна Савельева в прошлом тоже цирковая актриса. Она вспоминает, как её захватила воздушная акробатика, сальто… Своих учеников она воспитывает с верой в сказку: главное, подарить зрителям чудо. «Самое главное, - быть артистом и нести для зрителей радость, чувство восторженности, - считает Татьяна Савельева. - Стараться это чувство передать зрителю и поднять настроение аудитории».

В планах у заполярного коллектива «Комплимент» занять первое место на областном фестивале «Циркачонок»: средняя группа цирковых артистов будет отстаивать честь труппы. А 25 февраля артисты приглашают северян на свой отчётный концерт в ДК имени Кирова.