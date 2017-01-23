«Коньки жизни», или Помощь больным детям

Провести с пользой время и тем самым помочь больным детям!

Метель и непогода, царящая в выходные в городе и области, не стала преградой для «Коньков жизни». Именно так называлась акция, состоявшаяся на стадионе «Строитель».

Совмещать спорт с благотворительностью для волонтеров фонда «Руки жизни» не впервой. Освоив велосипед и лыжи, теперь активисты взялись за коньки. Придя на стадион «Строитель» можно не просто весело развлечься, но и внести свою лепту в спасение здоровья юных северян, находящихся в больнице. Участие в веселых конкурсах стоило 50 рублей.

- Дети не знают, что это платное мероприятие, за них платят родители, внося пожертвование, говорит Илья Болотов, волонтер благотворительного фонда «Руки жизни». – Но они радуются, видя что есть такие люди, как мы – волонтеры, которые рады им помочь, рады с ними поиграть. Мы постоянно собираем пожертвования для детей, которые очень сильно болеют, потому что мы любим помогать детям.

Помимо уличных покатушек финансово помочь фонду можно, купив сладкую вату, или магнит на холодильник со своим изображением. Самых маленьких, собирающихся на лёд, ждал боевой окрас с помощью аква-грима.

- Мы собираем денежные средства на оказание реабилитационной помощи детям, страдающих ДЦП и на операцию для мальчика, - рассказывает Светлана Блинова, руководитель благотворительного фонда «Руки жизни». - Без этих средств невозможно будет улучшение качества жизни этих детей.

Волонтеры не ставят для себя каких-то планок по сбору средств. Любое пожертвование ценно, считают они. Благотворительный фонд «Руки жизни» поддержки от северян ждёт постоянно. Помимо денег волонтеры сейчас, например, собирают материалы для творческих занятий: цветную бумагу, краски для рисования, пластилин. Они нужны для детей, находящихся на лечении.