Хозяев нет в квартире, но начисление платы за водоснабжение и водоотведение будет производиться по нормативамХоккеисты «Мурмана» в Архангельске разгромили «Водник»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 13:30

«Коньки жизни», или Помощь больным детям

Провести с пользой время и тем самым помочь больным детям!

Метель и непогода, царящая в выходные в городе и области, не стала преградой для «Коньков жизни». Именно так называлась акция, состоявшаяся на стадионе «Строитель».

Совмещать спорт с благотворительностью для волонтеров фонда «Руки жизни» не впервой. Освоив велосипед и лыжи, теперь активисты взялись за коньки. Придя на стадион «Строитель» можно не просто весело развлечься, но и внести свою лепту в спасение здоровья юных северян, находящихся в больнице. Участие в веселых конкурсах стоило 50 рублей.

- Дети не знают, что это платное мероприятие, за них платят родители, внося пожертвование, говорит Илья Болотов, волонтер благотворительного фонда «Руки жизни». – Но они радуются, видя что есть такие люди, как мы – волонтеры, которые рады им помочь, рады с ними поиграть. Мы постоянно собираем пожертвования для детей, которые очень сильно болеют, потому что мы любим помогать детям.

Помимо уличных покатушек финансово помочь фонду можно, купив сладкую вату, или магнит на холодильник со своим изображением. Самых маленьких, собирающихся на лёд, ждал боевой окрас с помощью аква-грима.

- Мы собираем денежные средства на оказание реабилитационной помощи детям, страдающих ДЦП и на операцию для мальчика, - рассказывает Светлана Блинова, руководитель благотворительного фонда «Руки жизни». - Без этих средств невозможно будет улучшение качества жизни этих детей.

Волонтеры не ставят для себя каких-то планок по сбору средств. Любое пожертвование ценно, считают они. Благотворительный фонд «Руки жизни» поддержки от северян ждёт постоянно. Помимо денег волонтеры сейчас, например, собирают материалы для творческих занятий: цветную бумагу, краски для рисования, пластилин. Они нужны для детей, находящихся на лечении.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДелегация от Мурманской области примет участие в XVI съезде партии «Единая Россия»
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
21.01.17: Дональд Трамп, президент США, после инаугурации вошёл в Белый дом. Какое значение для вас имеет событие мирового значения, если судить по реакции СМИ?Проголосовало: 199 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:30Новости. Информационная программа.19:00«ТелеМамы». Семейная программа (0+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСтраховые пенсии неработающих пенсионеров будут повышены с 1 февраля на 5,4%Более 60% работающих россиян не могут жить без банковских кредитов-PRO ВалютуЕвро подрос почти на 22 копейки, доллар снизился почти на 17 копеекРубль немного укрепился к бивалютной корзине, корректируясь после снижения-PRO ЭнергетикуСобственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пора оформить письменные договоры энергоснабжения с филиалом «КолАтомЭнергоСбыт»В Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из России-PRO ЖКХХозяев нет в квартире, но начисление платы за водоснабжение и водоотведение будет производиться по нормативамПороцедура предоставления ежемесячной жилищной коммунальной выплаты (ЕЖКВ) изменилась-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения