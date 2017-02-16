Конкурс студенческого вокала «МурманскВижн» продолжает искать и выявлять таланты

Во Дворце культуры имени Кирова состоялся второй этап соревнования под названием «Инь и Янь». Эту часть конкурса посвятили Дню святого Валентина, поэтому участникам необходимо было исполнить песни о любви. Правда, жанр композиций для каждого участника определялся жеребьёвкой, что задачу усложнило.

За всё время существования вокального искусства, песен о любви было написано огромное количество. Современная эстрада ими буквально пестрит. Поэтому, на первый взгляд, второй этап конкурса для поющих студентов особых трудностей не составлял. Выбирай себе песню по душе - и вперёд, покорять жюри. Однако, чтобы участники раскрылись в полной мере, организаторы задачу решили усложнить.

- У нас «Ин и Янь» - единство одной и второй половинок, которые только вместе смогут вызвать такое прекрасное чувство, как любовь, - говорит Игорь Пусачёв, руководитель конкурса «MurmanVision». – Поэтому на этом этапе участники исполняют музыкальные композиции о любви. Но они их не просто поют, так как каждому во время жеребьёвки выпал определённый жанр.

Жанров шесть, среди них и поп-музыка, и романс, и латино, и шансон, и фолк-фьюжн, и даже рок. Такого коварства от организаторов участники не ожидали. Каждый из них привык выступать в каком-то своём определённом стиле, перестроиться для конкурсантов было сложно. Ирина Бельтюкова, например, на первом этапе конкурса исполняла композицию финской метал-группы «NightWish» «Sleeping Sun». Рок для девушки близок, но сегодня Ирине пришлось попробовать себя в роли фолк-певицы. Юная артистка остановила свой выбор на песне «Зима» группы «Мельница».

- Готовилась долго. Трудность была с выбором песни, - отмечает Ирина Бельтюкова, участница конкурса вокала «MurmanVision», - потому что к народному вокалу, вообще к жанру народной музыки, я имею очень маленькое отношение. Поэтому сложность была именно с выбором песни.

На то, чтобы перестроиться и привыкнуть к необычной для себя манере исполнения, участникам дали почти месяц. Всё это время с ними занимались профессиональные педагоги. Они помогали выбрать ребятам композиции, ставили голос и манеру исполнения. Сложнее всего пришлось с романсом. Этот жанр ближе всего к тематике конкурса, однако, как оказалось, понимают его не все.

- Во-первых, надо было разобраться, что это за жанр, что это такое, - признаётся Надежда Степанова, заместитель директора детской школы искусств № 4 (г.Мурманск), преподаватель эстрадного вокала. - Романс, конечно - это чувства. И для молодого человека, который никогда в этом стиле не работал, никогда не пел романсы, это было очень интересно, познавательно, ну и что-то новое. То есть, это вдохновение, которое он получил, работая. Я думаю, что сегодня, наверное, он будет в числе лучших. Я очень надеюсь на это.

Пока первые конкурсанты выступают перед жюри, остальные ждут своей очереди в гримёрке. Среди них и Кирилл Иванов. Парень, наоборот, к романсам привык. С ними он часто выступал перед зрителями, однако по воле случая сегодня выйти на сцену ему придётся с композицией в стиле латино. «В прошлом я выступал с романсами, с лирикой, а тут мне пришлось раскрыться в жанре латино, - говорит Кирилл Иванов, участник конкурса вокала «MurmanVision». - Я на данном этапе выбрал многим известную песню «Bésame Mucho». Мне кажется, что я должен показать всю тонкость латино-американской песни».

Всё смешалось в этом этапе конкурса. Исполнителям рока приходится знакомиться с фолк-вокалом, те, кто привык к чувственной лирике, выступают в горячем жанре латино. А поп-певице Валерии Самойловой сегодня нужно продемонстрировать вокальные данные, присущие рок-певицам. Как и остальным участникам, Валерии пришлось столкнуться с муками выбора. В итоге девушка остановилась на композиции Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». «Женщины, почему-то про женщин поют, а мужчины поют про любовь ко всему и всем. И к женщинам, естественно», - философски замечает Лера Самойлова, участница конкурса вокала «MurmanVision».

Пока в рядах участников потерь нет. Все 18 конкурсантов дойдут до полуфинала, обещают организаторы конкурса. Жюри лишь присматривается к артистам. Серьёзно поработать представителям комиссии придётся позже. И выбор для них предстоит не простой. Два минувших этапа «МурманВижн» показали, что все конкурсанты отлично подготовлены и победу из рук так просто не выпустят.

Продлится конкурс студенческого вокала до 20 мая.