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День за днём с «Арктик-ТВ»02.03.17 19:30

Контрольно-кассовые аппараты необходимо зарегистрировать до 1 июля

До 1 июля 2017 года все кассовые аппараты старого типа должны быть модернизированы или заменены на новые и зарегистрированы в федеральной налоговой службе.

Новый порядок постановки на учёт контрольно-кассовой техники вступил в силу 1 февраля. Определить, соответствует ли аппарат новым требованиям, можно на сайте налоговой службы в соответствующем реестре. Если техника устарела, её следует модернизировать. Возможно это или нет, уточнит производитель. Можно купить новую технику, которая позволит осуществлять расчёты путем передачи данных через Интернет.

Специалисты налоговой понимают,  что процесс этот не быстрый, например, в нашей области он в среднем занимает 1,5-2 месяца. Но затягивать его не советуют. В феврале новые аппараты зарегистрировали 126 мурманских предпринимателей. В целом по области требования законодательства выполнили около 600 человек.

- Чтобы зарегистрировать ККТ по новому порядку, необходимо наличие самого аппарата, который позволяет отправлять данные в электронном виде и заключение договора с оператором фискальных данных,  - пояснила Наталия Сморчкова, заместитель начальника ИФНС по г.Мурманску. - На сегодняшний день определено 5 таких операторов. Самый простой способ регистрации через личный кабинет. 

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