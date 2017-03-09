Корпорация развития Мурманской области - в поисках софинансирования проектов

Чем занимается Корпорация развития Мурманской области и какие инвестиционные проекты сопровождает? Сколько средств удалось привлечь специалистам организации в минувшем году? Так ли выгодно на фоне других регионов смотрится Кольский край для тех, кто хочет вести здесь бизнес? генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Алексей Барышкин ответил сегодня журналистам на эти вопросы и рассказал о рейтингах.

Корпорация развития Мурманской области начала работу почти три года назад. Учреждение полностью подконтрольно правительству региона. 2016 год, по словам руководителя корпорации, был для неё более чем успешным: структура впервые вышла на уровень самоокупаемости, но, самое главное, это новые проекты. Экспертам удалось привлечь в область около 550 миллионов рублей инвестиций, впрочем, реальных средств - освоенных денег - почти в 14 раз меньше. И в основном это сумма, которую вложила в строительство гостиницы, расположенной в Териберке, одна из бизнес-структур.

- К концу 2016 года мы завершили этап становления, - отмечает Алексей Барышкин, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области. - Мы сформировали пул инвестиционных проектов, с которыми работаем, определились с источниками финансирования, которые мы можем и готовы привлекать. Оформили партнерские отношения, сформировали костяк корпорации и организационно-техническое обеспечение нашей деятельности. В России каждый год составляется независимый инвестиционный рейтинг регионов. Мурманская область получила оценку четыре из пяти возможных баллов, а региональная Корпорация развития вошла в топ рейтинга самых эффективных. Наших специалистов по перспективам опередили только коллеги из Петербурга. И это несмотря на то, что во многих субъектах каждое перспективное направление, например, туризм, энергетика или транспорт курирует отдельная структура. В Мурманской области всем занимается один орган - Корпорация развития, в составе которой всего 7 сотрудников.

- Во многих случаях задачи Корпорации состоят в подготовке производственных площадок, - поясняет Алексей Барышкин, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области. - Мы занимаемся теми функциями, которые напрямую органами власти не могут быть реализованы. Кроме того, мы сами должны заработать прибыль и эти функции реализовать.

По словам экспертов, привлечению инвестиций в регион мешает сразу несколько значительных факторов, а самый крупный даже не связан с географическими или природными особенностями. Отсутствие софинансовых партнеров, как оказалось, серьёзно сдерживает предпринимательскую активность в Мурманской области. Например, банки готовы давать кредиты только тогда, когда выгода от вложений очевидна.

- В прошедшие два с половиной года мы столкнулись с отсутствием финансовых ресурсов, с низкой доступностью финансовых ресурсов, - пояснил Алексей Барышкин, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области. – Это сказывается даже для тех инвесторов, у которых есть свои деньги. Но и им зачастую нужен источник софинансирования, которого сейчас нет.

Работа, которой занимается Корпорация развития Мурманской области как раз и связана с решением таких проблем. В общем же специалисты этой структуры могут быть задействованы на всем протяжении реализации бизнес-проектов: начиная от консультирования, заканчивая поиском кадров.

В этом году впервые будет рассматриваться вопрос о привлечении для самых успешных предпринимательских идей финансовой поддержки.