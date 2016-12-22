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День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.16 19:30

«Кот в сапогах» уведёт юных зрителей в «Заколдованное место»

Новый год для самых маленьких – это время сказок, волшебства и чудес. В Драматическом театре Северного флота для самого юного своего зрителя коллектив подготовил две премьеры новогодних спектаклей. Первая состоится завтра в 11 утра и в два часа дня – это приключенческая сказка «Кот в сапогах». Попасть на неё можно будет до 31 декабря. Вторая премьера запланирована на 2 января - это волшебная сказка «Заколдованное место». Её будут показывать практически все новогодние каникулы.

«Кот в сапогах» - сказка Шарля Перро, хорошо знакомая всем без исключения. Она  пользуется популярностью в театрах по всей стране. Чтобы рассказать её в постановке, со сцены – версий было написано много. Режиссер Юрий Сергиенко выбирал из шести вариантов, остановился на пьесе Николая Шувалова. «Этот вариант подходит нам и по возможностям нашим, и по самой драматургической природе, - отмечает Юрий Сергиенко, режиссер-постановщик Драматического театра Северного флота, - потому что это очень динамичная сказка, очень театральная, предполагающая, наверное, какой-то минимализм постановочный. А это немаловажно в наше кризисное время».

Работать театру Северного флота уже больше пяти лет приходится в жёстких рамках, с урезанным штатом, в не отремонтированном здании. Может, поэтому, к любой постановке здесь относятся очень серьёзно. Стартовые условия хуже, а спектакли на выходе все равно удаются на все сто.

Дорогу к театру мурманчане не забывают. Оба детских спектакля после новогодних праздников войдут в постоянный репертуар. Выступать для детей сложнее, чем для взрослых, маленькие зрители требовательнее, но если поверят актерам, то всем сердцем. Поэтому и отношение к детским спектаклям такое же, как и к масштабным драматическим постановкам.

- Зритель любой: и взрослый, и юный всегда чувствует, что мы сделали правильно, что не сделали, донесли тему спектакля – не донесли, - отмечает Юлия Блохова, актриса Драматического театра Северного флота. - Если им это интересно, то они будут сидеть, реагировать, иногда даже реплики выдают на сцену. Это всегда очень неожиданно, приятно ощущать, что они в процессе спектакля.

Представления в театре Северного флота, конечно, не обойдутся и без Деда Мороза, Снегурочки и других праздничных персонажей. Они будут ждать своих маленьких зрителей перед каждым спектаклем у нарядной ёлки. Приключенческую сказку «Кот в сапогах» можно будет увидеть в 11 и 14 часов с 23 по 30 декабря. А спектакль «Заколдованное место» - в то же время будет идти со 2 по 6 и 8 января.

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