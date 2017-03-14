«Красных сердец» в Мурманске становится больше

В одной из клиник Мурманска сегодня установили прозрачный бокс в форме сердца. Городская акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» действует в Мурманске на протяжении 4 лет. За это время совместными усилиями удалось собрать около12 миллионов рублей, которые помогли справиться с тяжёлыми недугами более сотни юным северянам. Напомним, боксы для сбора средств «Красное сердце» стоят во многих почтовых отделениях, магазинах и поликлиниках областного центра.

- Я считаю, что эта акция очень важная для северян, - говорит Татьяна Елпанова, генеральный директор ОАО «Дента». - Болезни молодеют, а такая помощь очень значима для молодых семей, которые ещё не стоят твёрдо на ногах. Бывает, что у людей нет средств, чтобы вылечить ребёнка.

Как потратить собранные средства решает специальный совет, в составе которого не только городские власти и депутаты, но и профессиональные врачи. Причём за помощью в администрацию Мурманска обращаются не только жители областного центнера, но и других муниципалитетов. Это свидетельствует о том, что поддержка действительно нужна многим семьям региона.

- Это очень дорогого стоит. Иногда жители Мурманска делятся последним и бросают денежки в эти «сердца», чтобы помочь маленьким детям обрести или поддержать здоровье, - отмечает Олег Ноздрачев, генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска». - Насколько мне известно, совет, который состоит из авторитетных врачей-педиатров, общественников, депутатов очень скрупулезно подходит к каждой копейке, распределяя их в зависимости от необходимости.

За время существования акции помощь получили более 130 детей. Некоторым из них были проведены сложнейшие операции в ведущих клиниках России и зарубежья. Помимо боксов в благотворительном фонде «Мурманск» открыт специальный счёт, на который поступают средства от организаций и предприятий города, частных лиц.

Всю информацию о движении денежных средств можно найти на сайте главы Мурманска.