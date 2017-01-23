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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 19:30

Красота требует защиты и восстановления

Вандалы в областном центре разрушили световую консоль с надписью «Любимый город Мурманск», которая находится около Семёновского озера. Ремонтные работы обойдутся бюджету почти в 50 тысяч рублей. К замене букв уже приступили специалисты. И, к сожалению, это не единственный случай в заполярном центре. От рук преступников также пострадали снеговики-музыканты и «эльфийские» ёлки.

Три года световая композиция «Любимый город Мурманск» украшала заполярную столицу и радовала тёмной полярной ночью северян. Но после январских праздников и рук вандалов уцелела лишь часть надписи. «Говорящий» эпитет кто-то решил полностью уничтожить, а слове «Мурманск» на две буквы стало меньше.

- Конструкция была сделана из крепкого пластика, от удара ногой он сломается, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Здесь целенаправленно били камнями. Разломали и самую первую «эльфийскую» ёлочку на улице Марата, размотали, порвали, порезали наши светодиодные ленты, поэтому мы её сразу демонтировали.

Ремонт световой консоли с разбитой надписью, согласно проведенному конкурсу, будет стоить 45 тысяч рублей. Все необходимые детали и материал доставили в Мурманск из Санкт-Петербурга и Москвы. Специалисты уже приступили к монтажным работам.

- Мы эту конструкцию уже второй раз восстанавливаем. Первый раз это было год назад, - напомнил Валентин Воеводин, инженер. - Видимо, подростки залезали и оборвали элементы конструкции.

К сожалению, этот случай не единственный в Мурманске. А найти преступников - задача не из простых. Камеры видеонаблюдения пока установлены не везде. Но если полиция все же найдёт вандалов, то им придётся заплатить административный штраф. Такие случаи в городе уже есть. Например, летом 2016 года молодые люди, налившие в городской фонтан моющее средство, компенсировали все расходы на его ремонт. А это порядка 60 тысяч рублей. 

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