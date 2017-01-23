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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.17 13:30

«Край, в котором я живу» - в Мурманске стартовал краеведческий лекторий

В Мурманск с образовательными лекциями из города Апатиты - в областной научной библиотеке начал работу краеведческий лекторий. На нём представители Кольского центра охраны дикой природы расскажут всё, что вы ещё не знали, но давно хотели узнать о Кольском Заполярье и его природном разнообразии.

Краеведческий лекторий давно работает в городе Апатиты. Теперь по многочисленным просьбам мурманчан ведущие образовательных программ решили проводить свои лекции и в Мурманске. В столице Заполярья проходить они будут реже, так как чтобы рассказать о разнообразии и красоте нашего края, организаторам и специалистам придётся каждый раз преодолевать около 200 километров только в одну сторону.

- Лекторий «Край, в котором я живу» действует уже почти два года, - отметила Ольга Петрова, руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы. - Он работает в Апатитах в библиотеке имени Гладиной. Наши лекторы занимаются тем, что рассказывают о том, что нас окружает: о крае, в котором мы живём, о Мурманской области, о живой и неживой природе…

Лекции обещают интересные и доступные для понимания. Для этого подбираются специалисты, которые в общении с публикой могут уйти от профессионального монолога и объяснить сложные вещи на простом научно-популярном языке. Ведь посетители лектория - не только взрослые, но и школьники со студентами.

Попадаются среди слушателей и иностранцы. Например, Надирбек Хакимов, в Заполярье приехал учиться. В будущем планирует стать юристом. Собираясь в Мурманскую область из солнечного Узбекистана, он знал о нашем крае немного. Теперь интересуется природой, историей и достопримечательностями. Посетить лекции ему посоветовал один из преподавателей вуза.

Занятия будут проходить раз в месяц, каждую третью субботу. Первое занятие было вводным. На нём слушателям обозначили темы, с которыми в будущем посетителям лектория предстоит познакомиться. Следующая лекция о растительной жизни Заполярья состоится уже в феврале. Точную дату можно будет узнать на сайте областной библиотеки и на страничке лектория «Край в котором я живу» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте «Арктик-ТВ» в сообщениях «Афиша».

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