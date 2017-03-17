Крыши капитально лучше ремонтировать зимой – проверено журналистами

В 2017 году Фонд капитальных ремонтов многоквартирных домов потратит более миллиарда рублей на восстановление жилых зданий. На эти деньги организация планирует провести работы на 368 объектах. Например, крыши специалисты ремонтируют даже зимой. По словам представителей подрядных организаций, так меньше вероятность залить квартиры владельцев, так как дождей в это время года нет. О том, как проходит реконструкция кровли в одном их старых домов Мурманска на проспекте Ленина, знакомились журналисты «Арктик-ТВ».

К ремонту кровли в доме под номером 18 по проспекту Ленина специалисты подрядной организации подошли с поразительной тщательностью. Дело конечно не обошлось без контроля со стороны жильцов, ведь только разработка и согласование проекта реконструкции заняли без малого несколько лет. Зато теперь квартиросъёмщики могут не беспокоиться, они в надёжных руках, все помещения верхних этажей, если такое и случится, застрахованы от затопления.

- Чтобы, если вдруг возникнут протечки, а жильцы пострадавших квартир не выставляли жалобы в Фонд, а обращались в страховую компанию, подрядчик оформил страхование, - сообщил Андрей Левин, представитель собственников жилья. - К организации работ подрядная организация отнеслась серьёзно, на данный момент работы ведутся качественно.

Но, по словам подрядчика. Холодное время года - лучший сезон для ремонта такого вида кровли. Ведь летом может пойти дождь, а если во временном перекрытии будет щель, то жди беды. Со снегом куда проще. Рабочие уже демонтировали старый шифер. Новая крыша будет покрыта современной металлочерепицей. Чердачное помещение утеплят, материал для работ уже подняли. «Как и на всех старых кровлях, здесь тоже все доски сгнили, шифер был местами поломан, в трещинах, а железо ржавое и насквозь пробитое, - рассказывает Николай Табаков, инженер подрядной организации. - Они все протекали.

Гарантия на выполненные работы даётся на пять лет. Если за это время с крышей что-то случиться, то подрядчик будет обязан за свой счёт ликвидировать все недочёты. Кровлю на доме на проспекте Ленина специалисты должны завершить до 20 апреля. Но жильцы, если это будет необходимо, готовы потерпеть неудобства и дольше, лишь бы все запланированные этапы были выполнены в соответствии с правилами. Главное – качество работ.

- Контроль за работами выполняет организация по договору. Проводятся проверки, они бывают плановые, в случае необходимости проводятся внеплановые проверки, - говорит Сергей Осипов, главный специалист Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Мурманской области. - Замечаний пока не было.

В этом году Фонд капительного ремонта на восстановление многоэтажек потратит более миллиарда рублей. На эти деньги различные работы проведут в 368 жилых домах. На выделенные средства, где это необходимо, будут менять инженерные коммуникации, лифты, ремонтировать кровлю и фасады.