Кто не жил в аварийном доме, тот не поймет счастья переселения в новую квартиру

Преображается Жилстрой - один из исторических микрорайонов Мурманска. На месте неказистых «деревяшек» появились современные дома, а в ближайшее время в новые дома на улице Декабристов переедут больше ста северян.

Мурманчанка Лариса почти тридцать лет жила с сыном в «деревяшке» на улице Сомова, 8. Трехкомнатную квартиру семья Волковых делила с соседями. Теперь Лариса не просто рада: говорит, кто не жил в аварийном доме, тот не поймет всего счастья переселения в новую жилплощадь.

- Квартира мне нравится! – делится своими впечатлениями Лариса Волкова. - Насколько я знаю, даже по метражу она больше. До этого мы жили с соседями, а теперь будем одни! Вот горячая вода, ванна, что у нас не было. Расположение хорошее, это почти центр города. Всё очень нравится.

При возведении домов строители использовали современные технологии и материалы, обеспечивая новому дому энергоэффективность и теплосбережение. В новых домах железобетонные несущие конструкции, утепленная кровля, вентилируемый фасад. В каждой квартире установлены стеклопакеты, счётчики и датчики дыма.

- В скором времени встретят новоселье в современных уютных домах многие мурманчане, - говорит Евгений Юрьев, зампредседателя комитета имущественных отношений г.Мурманска. – До этого многие из них жили с удобствами на стороне, а сейчас все удобства в квартире: современные плиты установлены, тепловое оборудование, поэтому остаётся только заезжать и радоваться жизни.

В новые квартиры мурманчане смогут въехать уже в конце марта, а пока идёт процесс оформления документов.