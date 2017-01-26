Квитанции за коммунальные услуги в феврале мурманчане получат с некоторыми новшествами

Но на сумме платежей это не отразится.

Проведение расчётов и начислений за коммунальные услуги – основная задача МРИВЦ. Вся деятельность расчётного центра регламентируется уставом, счётная работа осуществляется на основе установленных тарифов и показателей приборов учёта, которые население призвано ежемесячно сообщать в центр.

Сегодня расчётный центр информирует население о грядущих изменениях: в квитанции за содержание и ремонт добавится строка «За содержание общедомового имущества». Сумма за ОДН не поменяется. Распоряжение вступило в силу с января текущего года.

- Расчёт по общедомовым нуждам у нас уходит в содержание и ремонт, начисление будет производиться по нормативам, население увидит данные изменения в квитанции в графе «За содержание и ремонт», - рассказывает Елена Шмуйлович, и.о. директора МУП МРИВЦ. – Эти начисления уйдут из квитанций ресурсоснабжающих организаций.