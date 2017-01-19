«Ласковая» вода Крещения Господня

Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Накануне во всех храмах Мурманской области прошли торжественные службы, считается, что после чина освящения вода во всех водоёмах обретает целебную силу. Прихожане стараются запастись ею на весь год. В массовых купаниях принимают участие и невоцерковленные люди.

Чин великого освещения воды на Семёновском озере Мурманска начался в 9 часов вечера. К этому времени у домика «моржей» собралось уже несколько десятков мурманчан. Считается, что лишь после церковного обряда купель становится святым местом.

Православные верят, что при крещении Господа в реке Иордан миру явилась пресвятая троица: отец, сын и святой дух. Поэтому этот праздник ещё называется Богоявлением. Освященная вода приравнивается к целебной, а окунание в прорубь смывает с человека грехи, совершенные за предыдущий год.

- Господь своим сошествие в Иордан и погружением в реку освятил всё водное естество, вся вода, по сути, освящена, - поясняет отец Евгений, иерей храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона.- Многие набирают такую чистую воду и, помолившись перед иконочками, веруют, что Господь дарует им радость.

В воду купели северяне заходят по-разному: всё зависит от силы духа и подготовки. Большинство, просто три раза окунаются в ледяную воду и пулей выскакивают на заснеженных берег…

Если для обычных людей погружение на морозе в воду – настоящий шок, то для профессиональных спортсменов - ежедневный ритуал. Например, Дмитрий Вахрушев, участник мурманского чемпионата по ледяному плаванию 2015 года. Он представлял честь страны и региона в Китае, буквально на днях вернулся из Владивостока с кубком мира. «Сегодня очень тепло в воде. Вода очень ласковая и хорошо, что этот ритуал объединяет народ, - говорит Дмитрий Вахрушев, «морж». - Меньше пьяных стало, люди к духовному, наверное, больше стремятся».

В этот вечер за порядком на озере следили 13 полицейских и 4 бойца Нацгвардии. Вокруг купален на случай ЧП постоянно дежурили и сотрудники МЧС, и городского спасательного отряда. Карета скорой помощи стаяла поодаль. В этом году было решено организовать на озере две проруби: одна для заплывов, вторая, чтобы окунуться.

Всего же в ночь с 18 на 19 января массовое купание в Мурманской области было разрешено в 14 оборудованных для этого местах. Помимо Семёовского озера мурманчане, желающие окунутся в святую воду, могли это сделать на озере Среднем, которое находится за домом престарелых. Такие же купели были организованы в Никеле, Оленегорске, Ковдоре, Кандалакше, Североморске, Снежногорске и Гаджиево.