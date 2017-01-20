Ледяная красота несёт радость мурманчанам

Заполярная столица преображается: в парках и зонах отдыха города установили ледяные скульптуры, чему несказанно рады мурманчане. Облагораживание скверов в зимний период поднимает настроение и настраивает северян на семейные прогулки. В Первомайском округе для детей открыли новую ледяную горку.

Ледяные скульптуры - герои русских сказок и мультфильмов: Баба Яга, Иван Царевич, Серый волк, Снежная королева, Капитан Врунгель теперь радуют мурманчан и гостей города в центре областного центра, на улице Воровского и на площадке около Семеновского озера. Но на этом зимние сюрпризы не закончились. В Первомайском округе в районе дома № 101 изготовили ледяной лабиринт и три горки разной высоты с неоновой подсветкой. Чтобы покататься на ледяных шедеврах юные мурманчане приезжают даже из других районов.

Напомним, конкурс на изготовление ледяных фигур выиграли мастера из Перми. Дизайн они корректировали, отталкиваясь от пожеланий северян и теперь заполярным семьям есть, чему порадоваться в середине зимы: можно фотографироваться в юрте с представителями малых народов Севера, можно прийти в гости к белым медведям, но, самый большой восторг вызывают огромные горки.

- В принципе, чего мы хотели, того мы и добились, - говорит Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Юные северяне рады горкам, малыши лезут на те, которые повыше, хотя для них специально небольшую горку сделали. Но они лезут туда, где повыше, чтобы подальше скатиться.

Любители активного отдыха могут провести время не только в облагороженных зонах отдыха, но и на катке. Совсем недавно новая площадка для массовых катаний открылась в спорткомплексе «Авангард», а стадион «Юность» и «Льдинка» ждут мурманчан по вечерам. Свободное катание организуется со вторника по пятницу с восьми вечера, а по выходным - с 18 и 19 часов.