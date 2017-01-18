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День за днём с «Арктик-ТВ»18.01.17 19:30

Ледяные скульптуры в Мурманске – большая радость и большие заботы

В трех районах Мурманска городские власти установили ледяные скульптуры, снежные горки и лабиринты. Когда-то фигуры были частью праздничных украшений, но до недавнего времени, об этой традиции не вспоминали. Сказочных персонажей в новом году сделали специально приглашенные мастера из Перми, а лёд для арт-объектов привезли из Мончегорска. Специалисты обещают, что при бережном отношении произведения искусства будут радовать жителей и гостей города даже в марте.

Жители Мурманска соскучились по ледяным скульптурам. На выходных желающих посмотреть и сфотографироваться на фоне сказочных персонажей так много, что кажется в этом месте проходит ярмарка-распродажа, а не выставка арт-объектов из замерзшей воды. Другое объяснение такому ажиотажу, помимо эстетической привлекательности, редкость, с которой такие произведения искусства появляются на улицах областного центра. Например, в Кировске ежегодно проводят конкурс «Бешеная пила» - фестиваль ледяных скульптур. С другой стороны, такая экспозиция - еще и ответственность, ведь даже самые красивые фигуры некоторые любители фотографии умышленно или по неосторожности ломают.

Ледяные произведения искусства специалисты стараются обновлять каждый день: счищают снег, по возможности корректируют пострадавшие элементы. Посетителям тонкие и хрупкие части мастера рекомендуют не трогать, но, например, посидеть в ледяных санях или на троне не запрещается. Делать это стоит так же аккуратно, на полированных блоках можно банально поскользнуться. Что же касается антивандальной безопасности, то в местах, где стоят фигуры, дежурят сотрудники охраны.

- Фигуры ежедневно чистим от снега, чтобы было видно каждую деталь, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - У нас организована и круглосуточная охрана на каждом объекте.

Благодаря мастерам из Перми, которые построили скульптуры в каждом районе города, у жителей и гостей Мурманска появилась новая традиция, свойственная скорее жарким летним месяцам и относящаяся к фонтам или другим гидросооружениям, но не арктической зиме и льду. К скульптурам посетители прилепляют монетки, а самым сильным талисманом на счастье, очевидно, считается символ года – Петух, который больше всех оклеен жёлтыми и серебристыми кругляшами монеток.

- В центре города на улице Воровского установлены сказочные персонажи, в Первомайском округе, в районе дома № 101 на Кольском проспекте стоят функциональные фигуры в виде горок и лабиринтов. Очень красивые фигуры в прогулочной зоне на Семёновском озере, - рассказывает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск.

Материал для скульптур в Мурманске найти не удалось, специалисты посетовали на то, что местный лед содержит слишком много воздушных полостей и чрезвычайно хрупкий, чтобы простоять до весны. Везти глыбы льда пришлось из города металлургов - Мончегорска. Ещё одна любопытная деталь, впервые в областном центре в арт-объекты включили элементы разноцветной подсветки. Благодаря интегрированной иллюминации профили сказочных персонажей смотрятся ещё более выразительно.

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