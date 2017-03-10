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День за днём с «Арктик-ТВ»10.03.17 13:30

Леонид Смирнов, моряк, включён в состав «Бессмертного полка»

Около двух месяцев остались до Дня Победы. 9 мая традиционно кроме военного парада по улицам города пройдёт шествие, в котором участвуют тысячи людей. Несколько лет назад впервые во главе колонны пронесли портреты ветеранов, участников войны. Акция «Бессмертный полк» получила поддержку и отклик у людей, с каждым годом число её участников растёт.

21 июня 1941 года Антонина Ивановна закончила 10 класс одной из  ленинградских школ, но радость от выпускного балла и начала взрослой жизни омрачило одно из самых трагических событий в истории нашей страны. 22 июня началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы  жизней. Несмотря на положение того времени, сейчас люди, по словам ветерана, стали гораздо менее отзывчивыми и более жестоко сердечными, хотя поророй встречаются и исключения. 

- Сейчас ещё много есть добрых людей, но мне часто встречаются и чёрствые и жестокие, - отмечает Антонина Баранцева, блокадница. - Я говорю только о том, с чем сталкиваюсь сама.

После блокады, голода  и эвакуации, во время которой погибла мама Антонины Баранцевой, она с несвойственным современному поколению отношением бережно относится к каждому кусочку хлеба. Говорит, что если не успевает съесть хлеб, но чёрствые ломтики не выкидывает. Сегодня у северянки, которой в ноябре этого года исполнится 93 года, особенный день - в состав «Полка» включён Леонид Смирнов, её брат, пропавший без вести после окончания войны.

- Эта новость для меня очень дорога,  - говорит Антонина Баранцева, мурманчанка, блокадница.  – У меня есть ксерокопии приказов командования Северокавказского фронта и указ Верховного президиума Совета СССР о том, что мой брат награждён медалью «За отвагу».

Ни военкоматы, ни  архивы не могли помочь ветерану восстановить события далеких лет. Имя Леонида Смирнова в документах как будто не существовало.

Оказалось, что Леонид Иванович настоящий герой. «Он точно и своевременно давал дистанцию по самолётам противника на зенитном мостике, чем обеспечил уничтожение двух самолётов, а два вражеских самолёта были повреждены, - рассказывает Михаил Белошеев, заместитель председателя  Совета депутатов города Мурманска. - Десятки атак были отбиты во время налёта 26 июня 1942 года, когда с  96 самолётов сбросили 380 бомб. Когда корабль, на котором служил Леонид Смирнов,  находился в опасном положении, он действовал самоотверженно по спасению корабля.

Теперь портрет отважного моряка станет частью «Бессмертного полка». Каждый год на 9 мая  во время шествия к памятнику Защитникам Советского Заполярья в  годы Великой Отечественной войны» жители Мурманска несут в руках сотни фотографий  участников  Великой Отечественной войны. Так же депутат пообещал Антонине Ивановне, что попробует найти ещё документы, описывающие место и обстоятельства гибели  её брата.

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