«Ложный шаг» оказался успешным

Крепкая мужская дружба, неразделенная любовь, криминальные разборки – обычно такое описание мы слышим к фильмам Бессона или Гая Ричи. Мурманчане решили не отставать от знаменитостей. Съёмочная группа из десяти человек, столько же автомашин, оружие, разборки – на широком экране кинотеатра «Северное Сияние» вышла полнометражная лента «Ложный шаг». Съёмочная группа «Арктик-ТВ» одна из первых познакомилась с работой мурманского режиссера.

4 дня на широком экране мурманчане могли оценить киноработу своих земляков «Ложный шаг». Пока молодые, но целеустремленные и амбициозные, больше года шли к своей цели – написание сценария, организация съёмочного процесса, Москва и… долгожданное одобрение столичных киношников. Прокатное удостоверение на руках, но его получение стоило больших усилий.

- Прошли этот путь, не знаю, как это сказать, - рассказывает Алексей Роговой, режиссер кинофильма «Ложный шаг». Например, в подъезде три этажа, допустим, на каждый этаж ведут 12 ступенек, каждая ступенька – это какая-то проблема, которая возникала у нас на пути. Мы понемножку преодолевали, потихоньку поднимались наверх.

Главный герой прикован к инвалидному креслу. ДТП по вине пьяного отца, травма… Он не отчаялся, а верные друзья поддержали. Только вот с любовью не повезло: как сейчас говорят, не своего формата девушку выбрал, без матери вырос, да и отца заботы не видел.

- Сложности у нас были, например, погодные условия, было холодно, мы снимали в тридцатиградусный мороз, были какие-то технические проблемы, как, наверное, у всех режиссеров, - рассказывает Артур Путинцев, исполнитель главной роли. - А в целом, всё хорошо.

Киноистория заявлена как криминальная драма: стволы, разборки, нарушение закона, красивые женские тела и плохие парни – бессменные атрибуты современного кино в стиле Гая Ричи и Люка Бессона. Только снимали фильм меньше года, своими силами и с минимальными затратами. А результат превзошел ожидания – зрители оценили.

В ближайшее время с картиной познакомятся за пределами Мурманска. В планах ребят провести кинопоказы в регионе, Северо-Запад, а, может, и пол Россия. Да и идей ещё много и есть желание снимать качественное конкурентное кино