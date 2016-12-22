Лучшие представители заполярной молодёжи едут в Москву на главную ёлку страны

В преддверии новогодних праздников лучших школьников региона отправили в Москву. 94 учеников мурманских школ, которые добились значительных успехов в учёбе, спорте, творчестве, активно проявили себя в общественной жизни, побывают в столице России. Для них приготовили насыщенную экскурсионную программу, главным событием которой станет ёлка в Государственном Кремлевском дворце.

Ольга, ученица мурманской школы № 44, представительница кадетского движения, в Москве ещё ни разу не была. Эту возможность получила благодаря отличной учебе и активному участию в школьных и городских мероприятиях. Вместе с одноклассниками она, например, выступала на открытии городской ёлки и на праздновании 100-летнего юбилея заполярной столицы.

- Мне больше всего запомнилось, как мы участвовали в мероприятиях, посвящённых юбилею Мурманска, - рассказывает Ольга Хаустова, ученица средней общеобразовательной школы № 44 г .Мурманска. - Наша школа представляла картинку «Ассоль и Грей», а мы выступали на площади возле драмтеатра.

В Москве юные мурманчане пробудут 5 дней, для них приготовили специальную экскурсионную программу. Ребята побывают в музеях, на новогоднем представлении в цирке на Цветном бульваре и ледовом шоу в «Олимпийском», посетят центр океанографии «Москвариум», музей занимательных наук. Главное событие – новогодняя ёлка в Кремлевском дворце.

- Это своеобразный подарок города детям к Новому году, - говорит Людмила Ананьина, начальник отдела комитета по образованию администрации г.Мурманска: - Дети, которые едут в Москву, это замечательные дети, они заслужили этот подарок. Это и спортсмены, и кадеты, ребята, которые хорошо учатся, принимают участие в общественно полезных мероприятиях, городских мероприятиях, танцоры наши едут, великолепный творческий коллектив.

Все путевки оплачиваются администрацией города из бюджетных средств, родители платят только за проезд. Такие поездки в мэрии организовывают уже в течение нескольких лет. Раньше это были путешествия по Золотому кольцу России. В этом году выбор пал на столицу страны.

Обратно дети вернутся в преддверии Нового года.