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День за днём с «Арктик-ТВ»16.01.17 13:30

Любители музыки встретились с мастерами из столицы

После открытия Мурманской областной филармонии не проходит и недели, чтобы на сцене учреждения культуры не звучала музыка. Концерты с экспериментальной, этнической и классической музыкой не дают любителям качественной музыки и хорошего звука скучать. В эти выходные в филармонии выступил московский пианист Михаил Мордвинов, а оркестром руководил тоже гость из столицы – композитор и дирижёр Дмитрий Поляков.

Дирижер - единственный музыкант, который большую часть времени стоит к залу спиной, такой вольности на сцене себе не может позволить ни один артист. Сегодня Мурманским филармоническим оркестром руководит Дмитрий Поляков, молодой композитор из Москвы, который за свою карьеру успел возглавить около десятка российских и зарубежных инструментальных коллективов.

- У меня особенное отношение к Мурманску и к оркестру, - отметил Дмитрий Поляков, дирижер, композитор (г.Москва). – Я регулярно выступаю здесь, подружился с музыкантами. Нам доставляет удовольствие работать вместе.

Дмитрий не раз бывал с гастролями в Мурманске, участвовал в фестивале «Музыкальное приношение». Помимо дирижёрской работы он занимается и сочинением современной классической музыки. Одно из его произведений так же прозвучало на концерте. По словам композитора, в XXI веке авторы вольны использовать в своём творчестве любые элементы, немыслимые во времена Чайковского и Рахманинова.

- Есть и ультрасовременные направления, - рассказывает Дмитрий Поляков. дирижер, композитор (г.Москва). - Композиторы ищут себя и в электронной музыке, и добавляют совершенно неожиданные элементы. Но большой пласт -традиционно пишущих композиторов.

А вот пианисту Михаилу Мордвинову, так же приехавшему из столицы, экспериментировать не придётся. На сцене он исполнит партии из произведения Альфреда Шнитке и Георгия Свиридова. Ответственный музыкант, как спортсмен перед соревнованиями, делает разминку, перед выходом на сцену - репетирует каждую сольную партию.

- Если чайник нужно вскипятить, он вскипел, у нас есть кипяток. Если мы его выключаем, он начинает остывать. Тоже происходит и с программой, и с вещами, с которыми выходишь на сцену, - образно замечает Михаил Мордвинов, пианист (г.Москва). - Тоже происходит и с программой.

Многие любители классической музыки посещают концерты в Мурманской областной филармонии по абонементу. Похожая система действует не только в нашем учреждении культуры, но и во многих столичных. Возможно, благодаря такой удобной для посетителей системе, зал никогда не бывает пустым.

По словам постоянных слушателей, после реконструкции, которую в стёнах филармонии завершили в конце прошлого года, звук в концертом зале и так считавшийся эталонным, стал ещё лучше. Это же отметают и профессиональные музыканты из Москвы. 

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