Люди вкладывают душу, отдаются творчеству 50 лет

Мурманскому коллективу народного творчества - Ансамблю песни и танца «Россия» исполнилось 50 лет. За это время артисты приобрели огромный багаж наград, стали лауреатами десятков конкурсов и выступали с культурной программой на зимней Олимпиаде в Сочи. Для непрофессиональных артистов, из которых состоит объединение, каждый выход на сцену - событие. Ансамбль песни и танца «Россия» носит статус непрофессионального, но его участникам так высоко удалось поднять планку творчества, что назвать коллектив любительским, будет оскорблением. К своему полувековому юбилею артисты готовились самозабвенно, репетировали пять дней подряд, а ведь все они люди занятые: кто-то работает учителем, кто-то то бухгалтером.

- Бывает две смены и не хочется идти. Еле-еле идешь с работы, а потом забываешь совершенно обо всём, - рассказывает Виолетта Миняйло, участник Ансамбля песни и танца «Россия», - появляются крылья вдохновения, радость. Когда поёшь, когда работаешь, когда видишь, что и ты нужен коллективу, а без него никак.

В прошлом году коллектив взял гран-при на фестивале имени Зыкиной. Ансамбль не раз бывал с концертами в Москве и Петербурге и даже выступал с культурной программой на зимней Олимпиаде в Сочи. Но каждый такой выезд, это прежде всего, финансовые затраты, которые несёт областное учреждение культуры, на котором базируется «Россия». Гастролей и наград в полувекой истории коллектива из ДК Кирова было предостаточно.

- Понимаете, 50 лет коллективу! Мы сейчас это все осознаем, так как половина Мурманска к нам, наверное, ходила за это время, - говорит Андрей Серов, хормейстер Ансамбля песни и танца «Россия». - Люди вкладывали душу, отдавались творчеству. Они стояли на этой сцене, пели песни, а мы - их продолжатели - чувствуем ответственность, нужно держать марку этого ансамбля.

Основной репертуар коллектива - это русские народные песни и песни о Мурманске, в том числе, написанные основателем ансамбля Владимиром Колбасой. Но на фестивалях артисты не раз исполняли академические произведения. А в прошлом году на фольклорном конкурсе и вовсе развлекали слушателей поморскими мотивами. Костюмы, в которых исполнители и музыканты выходят на сцену, сделаны собственноручно и с заботой. Они бережно хранятся от выступления к выступлению.

- Здесь выкладываешь по полной, - отмечает Ирина Харламова, участник Ансамбля песни и танца «Россия». – А когда почувствуешь отдачу от зала, то это самое приятное, что может быть на свете.

Сейчас в коллективе 32 участника, но в разное время их число менялось. Особенно депрессивным временем были 90-е годы прошло века. В эпоху развала Союза и реорганизации экономики многим мужчинам было не до песен. С тех пор исполнители сильного пола в «Россию» идут неохотно. Но возможность стать артистом есть у каждого обладателя хорошего голоса, хор приглашает.