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День за днём с «Арктик-ТВ»16.01.17 13:30

«Лыжня зовёт» - врачи удивляются

Морозным воскресным утром любители активного досуга с лыжами наперевес спешат к пункту сбора. Почти месяц бесплатный автобус доставляет на трассу тех, для кого спорт не сравнится с отдыхом на диване. Маршрут: конечная троллейбуса № 3 на улице Радищева – АЗС «Статойл» - КП-2. Транспорт курсирует каждую среду, субботу и воскресенье. Сегодня салон особенно полон, но на настроение это никак не влияет.

- Это для нас просто счастье. На свежем воздухе, сразу попадаешь за город, катаешься в лесу, - делится своими впечатлениями Татьяна Зеленцова, участница конкурса «Лыжня зовёт». - Мне кажется, что это просто не сравнить с лежанием на диване.

Вадим Карпушов, несмотря на 70-летний возраст, постоянный участник конкурса. На лыжи встает каждый день вне зависимости от погоды, здоровье укрепляет закаливанием. «Спортом надо заниматься. Я после операции уже пять лет. Мне сказали, что вообще нельзя, так как у меня на сердце была операция, - рассказывает Вадим Карпушов, участник конкурса «Лыжня зовёт». – А я всё равно хожу. И врачи до сих пор удивляются, как это так, а я и в минус 40 градусов хожу!»

Автобус высаживает пассажиров и отправляется на следующий круг, такой режим работы сохранится до окончания конкурса. Спортсмены устремляются на лыжню. Среди участников – и наши коллеги-журналисты.

Одни предпочитают кататься в одиночестве, другие привлекают к активному отдыху членов семьи. Такой совместный досуг – в удовольствие и взрослым, и молодёжи.

Сколько кругов пройти, каждый решает сам. Большинство, несмотря на мороз, покидать лыжню не торопятся. После рабочих будней в пыльных кабинетах занятия спортом на свежем воздухе – настоящий подарок для организма. И ко всему прочему, по мнению многих, секрет долголетия.

- Ежедневно мы подводим итоги, а итоговые результаты будут только в апреле, - рассказывает Дмитрий Блохин, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации г.Мурманска. - Конкурс идёт до 9 апреля. Раньше участники конкурса сдавали так называемые дневники, где отмечали количество пройденных километров. Сейчас мы задачу немного упростили и выпустили карточки участников, куда заносятся данные лыжных забегов.

Каждый раз во время выхода лыжника на трассу контролеры специальными фломастерами делают отметку, а вот количество пройденных километров участник вписывает самостоятельно – тут уже ставка на честность. По окончанию конкурса карточки сдаются и подводятся итоги. Победители в различных номинациях получат кубки, медали, дипломы и памятные подарки. 

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