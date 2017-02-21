Лжесынок не обманул пенсионера из Мурманска

Дистанционное мошенничество сегодня один из самых распространенных видов преступлений против имущества граждан. Чаще всего жертвами становятся пенсионеры.

Но бывают и промахи в работе преступников. Например, пенсионер из Мурманска 1952 года рождения на телефонный звонок от якобы сына не отреагировал…

История уже знакома. Молодой человек представился родственником и попросил 80 тысяч рублей. Мужчина выслушал историю, но, как и нужно действовать в таких случаях, обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело. Проводится расследование по факту мошеннических действий.