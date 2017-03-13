Магазин в Первомайском округе упорно торгует алкоголем без лицензии

Полицейские Мурманской области продолжают выявлять торговые точки, в которых продают крепкий алкоголь с нарушением законодательства. Один из таких павильонов сотрудники органов обнаружили в Первомайском округе города. В павильоне торговали крепкими напитками в ночное время.

- В ходе проверки поступившей информации сотрудниками был установлен факт реализации без лицензии алкоголя, - отметил Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области. - Из торговой точки изъято более 30 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

Лицензии на такую деятельность у владельцев магазина не было, так как её аннулировали во время прошлых проверок. Стоит отметить, что ранее по жалобам жителей контролирующие органы неоднократно привлекали дирекцию этого магазина к административной ответственности за нарушения законодательства. Теперь предпринимателям снова грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Всю алкогольную продукцию конфискуют.