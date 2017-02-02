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День за днём с «Арктик-ТВ»02.02.17 19:30

Маленькому Даниилу нужна помощь и поддержка земляков

Нашему земляку, 7-милетнему Даниилу Фёдорову, требуется помощь. Неизлечимая болезнь приносит страдания, облегчить которые может ряд медикаментов. Вот только стоимость для их семьи без нашей помощи неподъёмная.

Знакомьтесь, наш земляк - Даня. Ему всего 7 лет, но он уже ведёт себя как взрослый: помогает маме, моет посуду,  нянчится с младшим братом. Уроки делает самостоятельно  –  без родителей и учится на пятерки. Занимается в секции «Лего», любит рисовать.

И все бы ничего, но жизнь мальчишки отягощает диагноз: «врожденный буллезный эпидермолиз дистрофической формы». Болезнь эта генетическая, неизлечимая. «Он родился очень тяжёленьким, больше 25 процентов кожи на нём не было, - рассказывает Галина Федорова, мама Даниила. - Кожа постоянно рвётся, постоянно раны, постоянно пузыри, лежал больше месяца в кувезе в перинатальном центре, его выхаживали».

Малышей с таким заболеванием называют «дети-бабочки». Но красивые ассоциации – лишь иллюзия – на деле вся жизнь в страданиях и постоянных перевязках и страхе, так как опасны любые повреждения кожи и ушибы. Порой даже безобидное прикосновение к ребёнку ему доставляет боль. В России не знают, как помочь таким больным, буллезный эпидермолиз имеет множество форм, в том числе и приводящих к летальному исходу.

- Постоянно нужны мази, бинты, - рассказывает Галина Федорова,  мама Даниила. - Бинты идут как защита, чтобы ранки не инфицировались. Очень много медикаментов уходит, а они не отечественные, а зарубежные.

Очевидно, что цены на эти медикаменты очень высокие. А ежедневно на перевязки Дани уходит 10-12 бинтов, одного тюбика мази хватает на два-три дня. Справиться самостоятельно семья не может, так как в семье работает только папа, мама Галина находится в декретном отпуске по уходу за младшим сыном, плюс Данина, у которого  пенсия по инвалидности. Вот и вынуждена Галина обратиться за помощью к землякам (реквизиты для перечисления средств на экране).

РЕКВИЗИТЫ: Сбербанк, карта номер 639002419019153100. Тел. +7-921-045-65-87. Федорова Галина Борисовна.

- Я мечтаю отправиться в путешествие, - говорит Даниил Федоров, - туда, где медведи белые живут.

Он ходит в обычную школу, общается со сверстниками, дружит, растёт и развивается, мечтает… и  верит в людей, в чьих силах сегодня подарить надежду на полноценную и насыщенную жизнь.

 

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