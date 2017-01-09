«Мандариновые медали» - за участие в «Мандариновом забеге»

Последний новогодний выходной большинство мурманчан и гостей города провели весело и с пользой для здоровья. Самые смелые и активные приехали к 11 утра в Долину Уюта, чтобы принять участие в спортивном празднике «Мандариновый забег».

Кто-то 8 января доедает новогодние салаты, отсыпается - отлеживается, а самые смелые и активные последний праздничный выходной начали с зарядки на свежем воздухе в Долине Уюта.

Спортивный праздник «Мандариновый забег» собрал мурманчан и гостей города уже во второй раз. В этом году северян погода не подвела. Да и название необычное для спортивного праздника привлекает всё больше участников. «Мандарин – это символ нашей зимы, нашей полярной зимы, - считает Татьяна Климова, организатор праздника. – У северян любая зима ассоциируется с мандарином».

Андрей Загаров, руководитель физкультурно-спортивного клуба «Парсек» и участник «Мандаринового забега», напомнил: «Идея этого праздника зародилась в прошлом году, когда всем участникам на финише выдавали мандарины, а победители и призеры, которых мы определяли в беге и ходьбе с палками, получали «мандариновые медали» - мандарины, только на ленточке. В этом году решили мандарины давать всем».

Ограничений никаких – спортсмены и любители, дети и родители, бабушки и внуки. Можно бежать, можно идти – трасса от тысячи метров. Конечно, есть те, кто финишировал первым, но главной наградой стали бодрость и отличное настроение. Спустя год после первого мандаринового забега, среди участников уже начали формироваться команды. Например, пенсионеры, которые, не смотря на возраст, и спортом постоянно занимаются, и «Мандариновый забег» не пропустили. «Помогает это в жизни. Хорошее настроение, бодрость духа, спокойствие, хорошее настроение, общение, - делится своими впечатлениями Ида Попов, участник «Мандаринового забега». – Здесь много моих подружек».

Изюминкой забега стал и конкурс костюмов, объявленный организаторами праздника.

Дед Мороз и Снегурочки встретили участников забега на финише с «мандариновыми медальками».