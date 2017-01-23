Машина скорой помощи попала в ДТП

Полицейские направили в суд дело по факту ДТП, в котором серьёзно пострадал человек. Авария произошла на перекрёстке проспекта Кольского и улицы Героев Рыбачьего. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус скорой помощи.

Авария произошла днём на оживлённом перекрёстке. Водитель легкового автомобиля, двигающегося по Кольскому проспекту, не успел избежать столкновения с внезапно повернувшей на улицу Героев Рыбачьего машины скорой помощи. В результате аварии пассажир «скорой» получил серьёзные повреждения.

По версии следствия, виновник ДТП - водитель машины медиков, который при повороте не предоставил преимущества легковому автомобилю.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, по ч. 1 статьи 264 УК РФ, санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, - отметил Константин Плотников, следователь СО ДТП СУ УМВД России по г.Мурманску.