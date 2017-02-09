«Маячок» проверит водителей на внимательность и исполнительность

Инспектора ГИБДД на страже порядка. Сотрудники батальона ДПС провели в Мурманске операцию «Маячок» - проверили, как водители реагируют на проезд служебных автомобилей со включенными световыми и звуковыми сигналами. Ведь спецтранспорт требует от участников дорожного движения особого внимания.

Колонна состояла из 3 патрульных автомобилей ДПС ГИБДД и кареты скорой помощи со включенными проблесковыми маячками. Согласно правилам, водители обязаны уступить такому эскорту дорогу, обгон тоже запрещён. Нарушителей ждёт штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Кстати, при приближении специальных транспортных средств, бдительность должны проявлять и пешеходы, которым рекомендуется воздержаться от перехода дороги. Помните, что от своевременности появления оперативных служб зачастую зависит спасение здоровья и жизни, сохранение имущества, стабилизация обстановки.