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День за днём с «Арктик-ТВ»09.02.17 13:30

«Маячок» проверит водителей на внимательность и исполнительность

Инспектора ГИБДД на страже порядка. Сотрудники батальона ДПС провели в Мурманске операцию «Маячок» - проверили, как водители реагируют на проезд служебных автомобилей со включенными световыми и звуковыми сигналами. Ведь спецтранспорт требует от участников дорожного движения особого внимания.

Колонна состояла из 3 патрульных автомобилей ДПС ГИБДД и кареты скорой помощи со включенными проблесковыми маячками. Согласно правилам, водители обязаны уступить такому эскорту дорогу, обгон тоже запрещён. Нарушителей ждёт штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Кстати, при приближении специальных транспортных средств, бдительность должны проявлять и пешеходы, которым рекомендуется воздержаться от перехода дороги. Помните, что от своевременности появления оперативных служб зачастую зависит спасение здоровья и жизни, сохранение имущества, стабилизация обстановки.

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