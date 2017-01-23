«МегаСпорт» захватывает всё больше и больше северян

В минувшие выходные в спортивном центре «Пинагор» города Кола состоялся финал первой лиги мини-футбола «МегаСпорт», который объединил 50 футбольных коллективов со всей Мурманской области. Этот чемпионат стал самым крупным спортивных событием региона. За страстями на поле наблюдали корреспонденты «Арктик-ТВ».

В играх по мини-футболу участвуют команды, состоящие из непрофессионалов. Но, не смотря на их любительский статус, страсти на поле кипят нешуточные. В финале первой лиги сразились команда «Витязь», состоящая из сотрудников силовых структур, и спортсмены «Теслы», представляющие компанию «Мурманэнергосбыт».

Лига по мини-футболу «МегаСпорт» существует третий год, с каждым годом соревнованиями расширяется. Уровень сопротивления соперников растёт, как и количество игроков. В турнире 2017 года принимает участие свыше 1000 спортсменов - это более 50 команд, половина из них представляет различные города Мурманской области.

- Со следующего этапа, в связи с увеличением числа участников, годовое количество матчей перевалит за 600, - говорит Алексей Попов, директор лиги мини-футбола «МегаСпорт». - Мы по количеству уступаем лишь одной из лиг Санкт Петербурга, а по Северо-Западному округу занимаем 2 место по масштабности соревнований.

Виктор Шубин, спортивный журналист, отмечает: «Мастерство региональных команд растёт. В финальной игре чемпионата, во встрече команд «Теста» и «Витязь», напряг такой что, что азарт игры захватывает зрителей!

В схватке первой лиги победу одержала команда «Тесла», одолев «Витязь» со счетом 4:3. Но разница в одно очко далась энергетикам тяжело, несмотря на численное превосходство в виде запасных игроков у соперников.

На этом соревнования по мини-футболу «МегаСпорт» не заканчиваются, впереди ещё формирование сборной команды Мурманской области для участия в финальном турнире Северо-Запада. Если там северяне покажут себя достойно, то у нашего региона появится шанс засветиться в высшей лиге чемпионата России.