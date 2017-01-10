День за днём с «Арктик-ТВ»10.01.17 13:30
Мёртвого кита нашли дайверы на берегу Кольского залива
Дайверы-любители нашли на берегу Кольского залива в районе посёлка Видяево мертвого кита.
Видео в редакцию «Арктик-ТВ» прислал телезритель, который 8 января обнаружил морское млекопитающее, лежащее на берегу Кольского залива. Длина кита более двух метров, на спине видны глубокие порезы. Как животное оказалось в этом месте неизвестно, причину его гибели назвать тоже сложно.
Это уже не первый случай в Мурманской области. Летом прошлого года в Териберке на побережье Баренцева моря туристы обнаружили мёртвую белуху. Этот уязвимый вид млекопитающих занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы.
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