Мёртвого кита нашли дайверы на берегу Кольского залива

Дайверы-любители нашли на берегу Кольского залива в районе посёлка Видяево мертвого кита.

Видео в редакцию «Арктик-ТВ» прислал телезритель, который 8 января обнаружил морское млекопитающее, лежащее на берегу Кольского залива. Длина кита более двух метров, на спине видны глубокие порезы. Как животное оказалось в этом месте неизвестно, причину его гибели назвать тоже сложно.

Это уже не первый случай в Мурманской области. Летом прошлого года в Териберке на побережье Баренцева моря туристы обнаружили мёртвую белуху. Этот уязвимый вид млекопитающих занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы.