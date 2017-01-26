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День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.17 19:30

Международная конференция «Экология Арктики - 2017» проходит в Мурманске

В Арктике необходимо применять золотое правило электробезопасности: лучше намного больше мер безопасности, чем немного меньше. В Мурманске состоялась международная конференция «Экология Арктики - 2017».

2017 год объявлен в России Годом экологии. В Мурманской области тематический год начался 17 января в Никеле открытием визит-центра «Пасвик». В торжественной церемонии принимал участие глава Министерства природы РФ Сергей Донской, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов. А сегодня в столице Заполярья стартовала международная конференция «Экология Арктики».

- Мне очень приятно видеть здесь экологов, людей неравнодушных к состоянию нашей северной природы, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, в приветственном слове. - Мы с вами прекрасно понимаем, какое значение имеет бережное отношение к природе, к нашему богатству - окружающей среде.

Международная конференция «Экология Арктики - 2017» собрала представителей из разных сфер: чиновники, предприниматели, экологи. Всех участников встречи объединяет одна общая целью – обеспечение безопасности в Арктической зоне России.

- В Арктике необходимо применять золотое правило, как в электро безопасности: лучше намного больше мер безопасности, чем немного меньше, - заметил Григорий Стратий, заместитель губернатора Мурманской области. – Всё, что происходит в нашем регионе, отмечают и в федеральном центре, и наши соседи по региону. Многие наши начинания поддержаны, ряд мероприятий, которые мы у себя запланировали внедрить, вошли в федеральный план проведения Года экологии.

Экологический туризм на особо охраняемых территориях, безопасность окружающей среды, качество атмосферного воздуха - работа конференции разбита на несколько секций. Одна из главных - «Обращение с отходами и ликвидация накопленного ущерба». Стоит отметить, что природоохранные инвестиции крупнейших предприятий региона в этом году удвоились.

- Около 3,5 миллиарда рублей будут направлены в этом году на экологические проекты, - отметила Эльвира Макарова, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Основная часть средств – это внебюджетные средства – инвестиции предприятий. Это оправдано, так как основными загрязнителями в нашем регионе являются наши крупные производства.

В рамках конференции было подписано соглашение между региональным правительством и представителями крупного бизнеса о реализации крупных экологических инвестпроектов. Теплоэнергетическая компания «ТГК-1» намерена реконструировать очистные сооружения Мурманской ТЭЦ, что снизит сброс сточных вод в Кольский залив и Варничный ручей. Внедрение системы беспарового слива топочного мазута позволит решить проблему неприятного запаха в Мурманске, на который жалуются горожане. А горнодобывающие предприятие «Апатит» запустит современное оборудование, которое позволит сократить объёмы захоронения и переработку опасных производственных отходов практически в 20 раз. 

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