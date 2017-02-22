День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.17 19:30
Мирного неба и жизни хорошей! – мурманчане поздравляют земляков с праздником
Редакция «Арктик-ТВ» в преддверии праздничных дней решила расспросить мурманчан об их планах на грядущие праздники, что они будут дарить близким и чего хотелось бы им пожелать всем защитникам Отечества?
Получился интересный предпраздничный «салат» из откликов земляков:
- Мужчина хочу пожелать здоровья!
- У меня в пятницу придут дети со своими мужьями на тещины блины.
- Мирного неба … жизни хорошей!
- Я хочу, чтобы папа был здоровым и сильным!
- Праздновать никак не буду, потому что ухожу в море.
- Дорогие, люблю вас!
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