Мирного неба и жизни хорошей! – мурманчане поздравляют земляков с праздником

Редакция «Арктик-ТВ» в преддверии праздничных дней решила расспросить мурманчан об их планах на грядущие праздники, что они будут дарить близким и чего хотелось бы им пожелать всем защитникам Отечества?

Получился интересный предпраздничный «салат» из откликов земляков:

- Мужчина хочу пожелать здоровья!

- У меня в пятницу придут дети со своими мужьями на тещины блины.

- Мирного неба … жизни хорошей!

- Я хочу, чтобы папа был здоровым и сильным!

- Праздновать никак не буду, потому что ухожу в море.

- Дорогие, люблю вас!