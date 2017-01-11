Митинг, посвящённый 75-летию первого прихода в Мурманск арктического конвоя, состоялся в областном центре

11 января 1942 года Мурманск принял первый арктический конвой. Следом за ним по проторённому маршруту пошли другие караваны с грузами для фронта. Треть всей союзнической помощи для Красной Армии, сражающейся на фронтах Второй мировой войны, доставили именно через мурманский порт с помощью полярных конвоев. В честь 75-летия конвоев в Мурманске состоялся митинг с возложением цветов к мемориалу морякам морских караванов, погибшим при выполнении долга.

Первый арктический конвой «Дервиш» прибыл в Архангельск в августе 1941 года. Он состоял из 6 грузовых судов и 9 кораблей сопровождения. До пункта назначения караван дошёл без потерь. Везли всё: от знаменитой американской тушёнки, которую красноармейцы в шутку называли «Вторым фронтом», до военной техники.

- Мы восхищаемся героизмом и бесстрашием тех капитанов, команд транспортов, танкеров, которые шли сюда в сложных и драматических условиях, - отметил в своём выступлении Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы, - преодолевая воды Норвежского, Баренцева морей, Северной Атлантики. Бесстрашием наших моряков-североморцев, которые на своих надводных кораблях, авиации, подводных лодках охраняли эти конвои, стремились к тому, чтобы все конвои в целости и сохранности дошли в порты Мурманска и Архангельска.

В Мурманск первый конвой прибыл в январе 1942 года. Евгении Алексеевне Кузнецовой в то время было 16 лет. По воспоминаниям ветерана Великой Отечественной войны, конвои встречали всегда с неизменной радостью. Переживали за то, чтобы корабли добрались без потерь, что получалось не всегда. Неповоротливые транспорты были удобной целью для немецких подлодок и авиации. За время войны было потоплено только 10 мурманских судов.

- Много погибало. Но мы сохранили единство встреч. Особенно с англичанами, американцами, которые участвовали в конвоях тех времён, - вспоминает Евгения Алексеевна Кузнецова, ветеран Великой Отечественной войны. – Некоторые из них каждый год приезжают к нам в Мурманск, мы встречаемся с ними. Они помнят и чтят тот период, когда мы делали одно большое дело.

На торжественном митинге в память об арктических конвоях в сквере на улице Ленинградской присутствовала и молодёжь.

Завершился митинг возложением цветов к мемориалу участникам северных конвоев, где установлена лампадка с выведенным на ней именем офицера эскадренного миноносца Британского флота Матабеле Ричарда Торна. Корабль был потоплен в Баренцевом море немецкой субмариной 17 января 1942 года во время проводки конвоя PQ-8. Из 190 человек, находившихся на борту, спастись удалось лишь двум.