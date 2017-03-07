«Молодёжь Мурмана» выставила на суд земляков свои творческие работы

Новый зал, новые экспозиции и новые лица. В выставочном зале Мурманского областного художественного музея открылась выставка «Молодёжь Мурмана». Студенты творческих факультетов высших и средних учебных заведений региона представили свои работы, выполненные в различных техниках.

Хобби или смысл жизни? Что значит для них таинство рисования, пока определились не все. Эти первые серьезные работы для многих участников выставки лишь проба пера, и перерастёт ли это в нечто большее, станет известно лишь годы спустя. Пока же молодые и творческие люди с удовольствием проводят время у мольберта, определяясь с техникой и следуя советам наставников.

- У нас два преподавателя, но они совершенно разные. Даже три. У одного определенная методика - всё должно быть чётко. А, например, Александр Георгиевич нам даёт полную свободу: хотим - пишем, хотим - рисуем. На что настроение есть, то и делаем, - делится своими впечатлениями Ольга Дворкина, участница выставки.

О свободе говорят и более опытные ценители искусства. Без неё вряд ли возможно создать что-то действительно прекрасное. А ещё без ежедневной и кропотливой работы, в том числе и над собой. «Эта выставка предназначена дать свободу и смелость художнику, потому что для художника самое страшное – это равнодушие, - говорит Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея. - Они должны понимать, что их работы могут не всем нравиться. Они могут иметь поклонников, а могут не иметь. Главное, чтобы не было равнодушных».

- Талант по-разному отпущен людям, - говорит Виталий Бубенцов, член Союза художников России. – Но есть люди, которые своим трудолюбием достигают того, что сами становятся талантами. А есть талантливые, которые надеются на свой талант и потихоньку опускаются, мол, потом быстренько всё сделаю. Вот это глубокое заблуждение, ребята. Старайтесь не только карандашом и руками работать, работайте головой даже, когда идете по улице, смотрите вокруг. Смотрит на небо, смотрите на освещение.

Екатерина Лупандина, студентка Мурманского арктического государственного университета, живописи и графике предпочитает искусство создания линогравюр. Самые первые её работы посвящены столетию заполярного центра. «Мы вырезаем рисунок из линолеума, потом прокатываем картину на специальном станке чёрной графической краской. В итоге у нас получается эффектная чёрно-белая техника печати», - делится своими навыками Екатерина Лупандина, участница выставки.

В новом выставочном зале художественного музея выставка «Молодёжь Мурмана» уже вторая. Для студентов – это возможность показать себя, для художников состоявшихся – оценить потенциал подрастающей смены. Качеством экспозиции мастера остались довольны: пусть не все продолжат творческий путь, но наверняка ещё порадуют ценителей красоты новыми прекрасными работами.