МОРЕ ДОБРОТЫ: В наших силах помочь землякамВ центре Мурманска перед Новым годом «расцвели» цветы и «прилетели» бабочки
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День за днём с «Арктик-ТВ»22.12.16 19:00

МОРЕ ДОБРОТЫ: В наших силах помочь землякам

Конец года – время подводить итоги и определяться с планами на будущее. В канун новогодних праздников особенно хочется верить в то, что все наши герои, наконец, преодолеют недуги, а самое тяжелое для них время навсегда останется в прошлом. Сегодня «Арктик-ТВ» в программе «Море доброты» ещё раз расскажет о тех, кто нуждался и нуждается в нашей и вашей помощи, с каким настроением они завершают уходящий год.

Один из наших давних подопечных Даня Зобнин. Диагноз, поставленный мальчику, ахондроплазия. Пока другие дети просят у Деда Мороза сладости и игрушки, Даня мечтает об одном – вырасти. Ему уже сделали 3 операции, впереди ещё несколько. Стоимость каждой – 12 тысяч долларов.

Не остались равнодушными к судьбе Дани и студенты Мурманского колледжа искусств. Чтобы помочь семье, они организовали благотворительный концерт. По-прежнему нужна помощь и Диме Григорьеву. У мальчика  эпилепсия. После длительного приёма лекарств приступы почти прекратились. Но постоянно покупать дорогостоящие таблетки у мамы-пенсионерки возможности нет. Врачи предложили бесплатный российский аналог, но от него мальчику стало хуже…

Диабет – заболевание, которое входит в десятку самых опасных в мире. Сегодня врачи научились поддерживать жизнь людей с этим диагнозом, но порой осложнения приводят к необратимым последствиям. Так случилось и с нашим земляком: 25-летнему северянину ампутировали ступни, у него пропало зрение. Но есть шанс, что он снова сможет видеть – дорогостоящая операция.

Диме Талых 20 лет. Он живёт в посёлке Умба. Из-за серьёзной болезни со сложным названием молодой человек не мог самостоятельно передвигаться, даже дышать приходилось через преодоление боли. Чтобы помочь парню, требовалась операция стоимостью более двух миллионов рублей. Благодаря вам и другим неравнодушным людям эти деньги всё-таки удалось собрать. Сегодня Дима уже может самостоятельно сидеть, старательно делает упражнения. Но когда мы только познакомились, даже близкие не были уверены, что всё обойдётся хорошо.

Однако семья по-прежнему нуждается в финансовой помощи. Диме требуется постоперационная реабилитация. Из-за сложного основного диагноза требуется специализированное учреждение. Найти его удалось в Подмосковье – это частная клиника. Вместе с дорогой на реабилитацию требуется 469 тысяч рублей, 15 уже удалось собрать. Давайте и мы поможем Диме выздороветь.

Год назад в эфире «Арктик-ТВ» в семейной программе «ТелеМамы» запустили новый социальный проект «Ангелы среди нас». Его главные герои - особенные дети. Условия участия в проекте простые – нарисовать любимую собаку, героя мультфильма, дом или семью. В творческом процессе принимают участие и профессиональные художники Мурманска. Они завершают сюжетную линию, заданную ребёнком. При этом основная идея автора сохраняется. Давайте познакомимся с юными героями.

Приятно, что об особенных детях мурманчане вспоминают не только, когда им нужна срочная помощь. В Международный день ребёнка в областном Дворце культуры состоялся конкурс «Кораблик надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Не только душой, но и телом. Возможность доказать, что они куда сильнее, чем кажутся, получили маленькие участники большого праздника – Дня здоровья , который организовали активисты организации  «Дети Ангелы Мурмана». Вот уже 5 лет она объединяет и помогает тем, кому так нужна поддержка.

Даня Зобнин, Дима Григорьев, Саша Абрамов, Дима Талых – в наших с вами силах сделать этих ребят более здоровыми и счастливыми. Не оставайтесь в стороне, поддержите наших земляков в преддверии Нового года.

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