«Морская академия» отлично сдала экзамен по КВН

Шутки хорошие и разные. Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялась очередная игра Мурманской лиги КВН. На сцене состязались в юморе 15 команд. Среди них были и давно известные мурманчанам игроки, и дебютанты, а также гости из других регионов России.

Мурманская лига КВН давно зарекомендовала себя среди горожан, как оплот хороших и ярких, современных шуток. Не подкачали команды и на этот раз. На сцене областного Дворца культуры имени Кирова выступили 15 коллективов. Каждый показал свой неповторимый стиль и выдал эксклюзивные шутки, некоторые из которых были на грани чёрного юмора.

В этот раз наравне с местными командами в Региональном этапе лиги КВН сразились и гости из других областей России. Например, на сцену вышла команда «Глазунья» из Петрозаводской государственной консерватории имени Александра Константиновича Глазунова. «Добрый день! Я представитель Министерства культуры Карелии, - заявляет игрок «Глазуньи» со сцены. - Нам нужен новый гимн!»…

Ребята - музыканты, поэтому и в выступлении упор сделали на музыкальные шутки. И не прогадали. Зал провожал «Глазунью» бурными аплодисментами.

- Дело в том, что мы начинающая команда, - признаётся Евгений Тетеревлёв, капитан команды КВН «Глазунья». - Хочется поднимать уровень нашей игры, Карелии. А для этого надо ездить, ездить много, ездить, пробовать. И не обязательно побеждать. Главное - чему-то научиться.

«Глазунья» - это не единственные новички. Многие команды давно выступают на местных лигах у себя дома, а поэтому могут помериться силами с ребятами из Региональной лиги. Так произошло, например, и со сборной Снежногорска.

- Мы начинали играть в местной МЧСовской лиге, так как у нас некоторые члены команды служат в региональном Управлении МЧС России, - рассказывает Сергей Жариков, команда «Сборная города Снежногорск». – В этом году решили подать заявку на Мурманскую лигу и думаем, что для первого разы мы выступили неплохо.

Ребята из команд называют Региональную лигу не иначе как «Лига друзей». Участники хоть и состязаются в юморе, но за кулисами отношения между весёлыми и находчивыми тёплые.

- Хотелось бы прорваться в финал, победить, - говорят Лев Мальцев, Кирилл Горкавенко и Анастасия Шалькевич, члены сборной КВН колледжа искусств. - Очень серьёзные конкуренты, например, ребята из Снежногорска сейчас выступали. Нам самим они очень нравятся, мы уже влюбились в них. Кайфовые ребята. У нас в КВНе тут нет соперников, мы лига друзей, общая семья.

Первое место досталось команде «Морская академия», хотя они ребята занятые, в полном составе на сцену в этот раз выйти им не удалось. Тем не менее, шутки на морскую тематику зрителям и жюри города моряков оказались близки. «Кто-то у нас сегодня уходит в рейсе, в море, - рассказывает Сергей Сачков, сборная команда КВН МГТУ «Морская академия». – Сегодня мы, к сожалению, без нашего замечательного конферансье. Очень его ждём, потому что без него тяжко играть».

Региональная лига дала старт сезону игр КВН-2017 года. А главный приз лиги - оплачиваемая поездка на международный КиВиН 2018, который состоится в городе Сочи.