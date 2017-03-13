Роддом № 3 в Мурманске отремонтируютВ Североморске сотрудники полиции нашли двух заблудившихся лыжниц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.03.17 13:30

«Морская академия» отлично сдала экзамен по КВН

Шутки хорошие и разные. Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялась очередная игра Мурманской лиги КВН. На сцене состязались в юморе 15 команд. Среди них были и давно известные мурманчанам игроки, и дебютанты, а также гости из других регионов России.

Мурманская лига КВН давно зарекомендовала себя среди горожан, как оплот хороших и ярких, современных шуток. Не подкачали команды и на этот раз. На сцене областного Дворца культуры имени Кирова выступили 15 коллективов. Каждый показал свой неповторимый стиль и выдал эксклюзивные шутки, некоторые из которых были на грани чёрного юмора.

В этот раз наравне с местными командами в Региональном этапе лиги КВН сразились и гости из других областей России. Например, на сцену вышла команда «Глазунья» из Петрозаводской государственной консерватории имени Александра Константиновича Глазунова.  «Добрый день! Я представитель Министерства культуры Карелии, - заявляет игрок «Глазуньи» со сцены. - Нам нужен новый гимн!»…

Ребята - музыканты, поэтому и в выступлении упор сделали на музыкальные шутки. И не прогадали. Зал провожал «Глазунью»  бурными аплодисментами.

- Дело в том, что мы начинающая команда, - признаётся Евгений Тетеревлёв, капитан команды КВН «Глазунья». - Хочется поднимать уровень нашей игры, Карелии. А для этого надо ездить, ездить много, ездить, пробовать. И не обязательно побеждать. Главное - чему-то научиться.

«Глазунья» -  это не единственные новички. Многие команды давно выступают на местных лигах у себя дома, а поэтому могут помериться силами с ребятами из Региональной лиги. Так произошло, например, и со сборной Снежногорска.

- Мы начинали играть в местной МЧСовской лиге, так как у нас некоторые члены команды служат в региональном Управлении МЧС России, - рассказывает Сергей Жариков, команда «Сборная города Снежногорск». – В этом году решили подать заявку на Мурманскую лигу и думаем, что для первого разы мы выступили неплохо.

Ребята из команд называют Региональную лигу не иначе как «Лига друзей». Участники хоть и состязаются в юморе, но за кулисами отношения между весёлыми и находчивыми тёплые.

- Хотелось бы прорваться в финал, победить, - говорят Лев Мальцев, Кирилл Горкавенко и Анастасия Шалькевич, члены сборной КВН колледжа искусств. - Очень серьёзные конкуренты,  например, ребята из Снежногорска сейчас выступали. Нам самим они очень нравятся, мы уже влюбились в них. Кайфовые ребята. У нас в КВНе тут нет соперников, мы лига друзей, общая семья.

Первое место досталось команде «Морская академия», хотя они ребята занятые, в полном составе на сцену в этот раз выйти им не удалось. Тем не менее, шутки на морскую тематику зрителям и жюри города моряков оказались близки. «Кто-то у нас сегодня уходит в рейсе, в море, - рассказывает Сергей Сачков, сборная команда КВН МГТУ «Морская академия». – Сегодня мы, к сожалению, без нашего замечательного конферансье. Очень его ждём, потому что без него тяжко играть».

Региональная лига дала старт сезону игр КВН-2017 года.  А главный приз лиги - оплачиваемая поездка на международный КиВиН 2018, который состоится в городе Сочи.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика«Негативная стабилизация» - рай для чиновников и силовиковПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Не всё можно решить на месте
-Нам интересно Ваше мнение
08.03.17: Журналисты и многочисленные эксперты сменили высосанные из «Твиттера» оптимизм в отношениях между Трампом и Путиным на пессимизм. А как вы относитесь к вопросу сотрудничества между США и Россией?Проголосовало: 400 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире00:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.02:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)02:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦены на картошку и репчатый лук подскочили больше всегоМедработники «не жалуются», но им всё равно в 2018 году зарплату повысят – Владимир Путин обещает-PRO ВалютуЕвро укрепился почти на 53 копейки, доллар снизился на 8 копеекМировые цены на нефть тянут рубль за собой вниз-PRO ЭнергетикуНа Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегатаМРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 мартаПлановые отключения в Мурманске на 13 марта-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения